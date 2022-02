Kate Winslet verwijdert make-up in opvallend spotje van L'Oréal: “Dit is niet hoe ik er altijd uitzie”

“Want ik ben het waard.” Het is de iconische slogan van beautymerk L’Oréal Paris dat dit jaar haar vijftigste verjaardag viert. Voor die gelegenheid laat het merk bekende sterren vertellen wat die slogan voor hen precies betekent. Vooral Kate Winslet (46) trekt de aandacht, want de actrice begint spontaan haar make-up te verwijderen tijdens haar betoog. “Mijn eigenwaarde? Dat is het recht om mezelf te kunnen zijn.”