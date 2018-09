Kate of Meghan: deze royal zet aan tot shoppen mv

04 september 2018

12u23

Bron: elle.nl 0 Nina Het Britse koningshuis regeert de jongste tijd het nieuws. Kate kreeg haar derde kindje en Meghan haalt zowat elke dag de voorpagina van alle kranten. De schoonzusjes mogen zichzelf heuse stijliconen noemen. Maar wie spant de kroon nu écht als het op beïnvloeding van de kleerkast van het gewone volk aankomt?

eBay's jaarlijkse UK Retail Rapport neemt het koopgedrag van het Verenigd Koninkrijk onder de loep. Wat blijkt? Het is niet newbie Meghan Markle maar schoonzus Kate Middleton die nog steeds het meeste invloed heeft als het op modevlak aankomt.

Van Ralph Lauren tot Givenchy, Meghan Markle, de hertogin van Sussex, weet wat mooi is en goed zit. Wat Meghan draagt, wordt gesmaakt en iedereen lijkt de ex-actrice tegenwoordig op een piëdestal te plaatsen als het op haar outfitkeuzes aankomt. Maar toch blijkt het gewone volk Kates outfits meer te appreciëren.

De reden daarachter? Middletons derde zwangerschap. De krant The Evening Standard kwam erachter dat dankzij Kate de zoektocht naar zwangerschapsjassen in november 2017 verdriedubbelde. Ook als Kate in een rode Jenny Packham-jurk haar zoontje Louis aan de wereld voorstelde, gingen dubbel zoveel mensen op zoek naar kleding van de ontwerpster.