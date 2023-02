Kate Middleton hield zo veel van deze betaalbare blazer van bekende keten dat ze hem in 4 kleuren kocht

Kate Middleton is al jaren een mode-icoon en ziet er bij elk bezoek piekfijn uit. Leuk, maar er hangt vaak een stevig prijskaartje vast aan de outfits van de royals. Toch is de hertogin van Cambridge ook fan van een populaire modeketen, bewees ze alweer. Voor minder dan zeventig euro scoor jij dezelfde blazer als de prinses.

Britse prinses Kate Middleton zal je amper op een modeblunder betrappen. Als ze in het openbaar verschijnt, ziet ze er steeds uit om door een ringetje te halen. Dat is al jaren zo en sterker nog: al een decennium toont ze dat je daarvoor niet alleen luxemerken moet dragen. Contrast moet er zijn.

In 2011 ontstond zo zelfs het ‘Kate-effect’, want een dag na haar huwelijk met prins William verscheen Kate in een blauwe Zara-jurk van amper 60 euro. Het Spaanse merk werd er alleen maar populairder op bij de sterren: gewone kleren waren weer goed genoeg.

© Getty Images

Middleton bleef die toon zetten en dook regelmatig in een betaalbaar Zara-ensemble op. Bijvoorbeeld een zwart-wit geruite jurk met strik, waarmee ze vorig jaar nog de aandacht trok.

Van kop tot teen

Het doet vermoeden dat ze fan is van Zara en dat bleek afgelopen week alweer. Zo daagde de prinses van Wales op in een simpele look tijdens haar bezoek aan een school in Derby, Engeland. Terwijl royals vroeger steevast hakken droegen, koos Kate voor witte sneakers van het bekende merk VEJA.

© Photo News

Daar werd de prinses trouwens al eerder in gespot. Voor de roségouden versie betaal je zo’n 130 euro. Middleton is niet de enige die gek is op een VEJA-schoen. Schoonzus Meghan Markle droeg de zwart-witte V-10 eerder ook al. Maar hét pronkstuk dat met alle (internet)aandacht gaat lopen, moet toch de sneeuwwitte Zara-blazer zijn. En die kost nog geen honderd euro. Bij ons nog online verkrijgbaar, zij het niet meer in alle maten. Wie twijfelt: voor slechts 65,95 euro is hij van jou.

© Photo News

De populariteit van de witte blazer is misschien te danken aan Kates recente verschijning, want op de site van de UK is het item niet meer in voorraad, alleen maar in een XS. En in de VS ben je er helemaal aan voor de moeite: uitverkocht.

Nog een leuk wist-je-datje: de prinses is helemaal weg van het model, want de Zara-blazer hangt ook in de groene, blauwe en rode variant in haar kast. Die laatste droeg ze tijdens een reis naar Denemarken in 2022.

Kate in 2022 en 2013.

Ook de juweeltjes van de prinses van Wales zijn een financiële meevaller, volgens website Page Six betaal je voor haar gouden oorbellen met parels amper 12 dollar (zo’n 11,21 euro). Verder droeg ze een eenvoudig wit truitje en een donkerblauwe pantalon met zwarte riem.

Makkelijk dus om de stijl te kopiëren! Zin om de blazer te kopen? Die vind je hier.

