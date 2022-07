Karl wordt op zijn 17e ontmaagd door de moeder van een vriend. “Ze heeft mij ingewijd”

OPROEP. Staat jouw liefdesle­ven in de sterren geschreven? NINA zoekt mensen die daten volgens hun sterren­beeld

Een groeiend aantal mensen houdt rekening met hun sterrenbeeld bij het daten. Misschien kom je altijd al slecht overeen met Maagden en wijt je dat aan jouw sterrenbeeld. Of misschien geloof je als Stier dat een persoon met een aardeteken de gedroomde match is. Vraag je je af of een bepaalde liefde voor jou in de sterren geschreven staat? We laten een astrologe jou adviseren.

6 juli