Karl Lagerfeld pakt uit met make-upcollectie Liesbeth De Corte

02 mei 2018

09u03 0 Nina Ook op 84-jarige leeftijd weet Karl Lagerfeld jan en alleman nog te verrassen: in een gesprek met het magazine Women’s Wear Daily heeft hij aangekondigd dat hij een make-uplijn zal lanceren. De collectie zal een ode zijn aan hemzelf én aan zijn kat Choupette.

Voor de collectie werkte Karl Lagerfeld samen met het Australische make-upbedrijf ModelCo. Het resultaat is een reeks van 50 stuks, van eyeliner tot mascara, wenkbrauwgel, highlighter, een oplichtende lippenstift , lipgloss, balsems en make-upborstels. “Ik heb nog nooit zo’n volledige make-uplijn op de markt gebracht”, zegt hij daar zelf over.

Nog volgens de ontwerper is zijn lijn niet gericht op een specifieke doelgroep. “De collectie is gemaakt voor mensen van elke leeftijd die het leuk vinden – ook jonge mensen die meer over make-up weten dan wij zelf,” voegt hij daar nog aan toe. Ook bij het ontwerp heeft Lagerfeld himself veel in de pap te brokken gehad. Zo hebben meerdere producten een dop, die dankzij een zonnebril, paardenstaart en stropdas als twee druppels water lijken op de ontwerper. Bij andere verpakkingen zien we dan weer zijn beroemde kat, Choupette.

Een foto die is geplaatst door KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) op 30 apr 2018 om 12:04 CEST

Een foto die is geplaatst door MakeUp Hunters (@makeuphuntersnews) op 30 apr 2018 om 13:24 CEST

Alle producten zijn vanaf maandag 14 mei te koop via de webshop van Karl Lagerfeld of Douglas. Snel zijn is de boodschap, want het gaat om een limited edition en we hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat de volledige collectie als zoete broodjes over de toonbank zal gaan.