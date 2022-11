Karate bracht Gregory (44) en Charlotte (40) zo'n 20 jaar geleden samen: "Ze viel onmiddellijk op door haar vechttalent”

Charlotte (40) en Gregory (44) kwamen elkaar tegen in de karatewereld, al was zij op basis van de eerste ontmoeting niet meteen verkocht. Gelukkig konden zijn dansmoves het tij keren, en intussen delen deze tortelduifjes al 24 jaar liefde en leed. “Ik ben ­allesbehalve traditioneel. Als Gregory me ten huwelijk had gevraagd, had ik waarschijnlijk nee gezegd.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen koppels ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Zo ontmoet Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gregory: “Tijdens onze tienerjaren beoefenden Charlotte en ik karate op vrij hoog niveau. We zaten niet in dezelfde club, maar deden allebei mee met de selectietrainingen van de nationale ploeg. Daardoor kwamen we op dezelfde locatie samen.”

Charlotte: “Diezelfde avond ­liepen we elkaar toevallig tijdens het uitgaan tegen het lijf en sindsdien zijn we aan elkaar ­blijven plakken.”

Eerste indruk Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charlotte: “Eerlijk? Die was niet zo positief. Gregory verliet de training door een geschil. Ik vond hem een vreemde vogel, want een selectietraining verlaten doe je niet zomaar. Toen ik hem later op de dansvloer zag, deed Cupido toch zijn werk. Zijn dansmoves en gestalte van twee meter trokken me over de streep.”

Quote Charlotte viel onmiddel­lijk op door haar looks én haar vechtkunst­ta­lent. Gregory

Gregory: “Charlotte viel onmiddellijk op door haar looks én haar vechtkunsttalent. Ze was toen al een spraakwaterval en lag zeer goed in de groep: elementen die me aanspraken.”

Eerste date Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gregory: “De dag nadat we een koppel geworden waren, nodigde Charlotte me bij haar thuis uit en gingen we samen frietjes eten.”

Charlotte: “Mijn ouders waren niet thuis, dus we moesten van het moment profiteren.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Eerste kus Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charlotte: “Gregory en ik bleven zoenend op de dansvloer achter, terwijl de eigenaars hun zaak wilden sluiten en we net niet naar buiten werden geborsteld.”

Gregory: “We stonden te dansen en de afstand tussen ons werd steeds kleiner. Door de magie van het moment kwam onze eerste kus, en volgden er nog veel.”

Eerste vonk Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gregory: “Vanaf onze eerste zoen gingen we er allebei voor, dus ik vermoed dat de vonk toen bij allebei is overgesprongen.”

Charlotte: “De vonken sprongen er vanaf dag één af. Op mijn 16de was ik al gesetteld en klaar voor de volgende stap. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ik net geen 20 was toen ik zwanger bleek van onze oudste dochter. Ik zou het zo opnieuw doen!”

Eerste haar in de boter Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charlotte: “Tijdens het prille begin gebruikte ik mijn leeftijd regelmatig als excuus, en dat tot ergernis van Gregory.”

Gregory: “Ik weet alleen nog dat Charlotte haar leeftijd vaak als uitvlucht gebruikte. (lacht)”

Voor eeuwig en altijd? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gregory: “We hebben al 24 jaar achter de kiezen en zijn meer dan de helft van ons leven samen. Wie kan dat vandaag nog zeggen? Mijn verleden én mijn toekomst zijn met Charlotte.”

Quote De ­geboorte van Kyra, onze jongste dochter die een beperking heeft, heeft ons nog hechter gemaakt. Charlotte

Charlotte: “Er zijn weinig mensen die met mij zouden kunnen samenleven, maar Gregory houdt het al bijna een kwarteeuw met mij uit. Er is geen man die beter bij mij past. Al sinds het begin is hij mijn redder in nood, mijn licht in de duisternis. De ­geboorte van Kyra, onze jongste dochter die een beperking heeft, heeft ons nog hechter gemaakt.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Hoe het vandaag gaat Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charlotte: “Samen met onze dochters vormen we een warm gezin en wordt er al eens gedroomd van een buitenverblijf aan zee, een wens die we ooit zullen realiseren. Maar het allerbelangrijkste: we hopen vooral dat we gezond blijven.”

Gregory: “We zijn recent ­getrouwd: Charlotte stelde met hulp van onze dochters de grote vraag. Dus we beleven momenteel onze wittebroodsweken en timmeren elke dag verder aan een rooskleurige toekomst.”

Wie zijn Charlotte & Gregory? • Gregory Declerck (44) werkt bij De Lijn als ­assistent operaties van het ­operationele team, regio Kortrijk-Brugge. • Charlotte Blin (40) is aan de slag als regiomanager bij Upper at home. • Met dochters Lani (19) en Kyra (17) wonen ze in Heule.

Ook zin om de vonk uit jullie liefdesavontuur te delen? Mail je verhaal én een foto naar nina@hln.be, en vermeld zeker je telefoonnummer.

Lees ook: