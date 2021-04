Kappersafspraak gemaakt? De iconische bob van prinses Diana wordt weer helemaal hip

Nu de kappers op 26 april weer de deuren mogen openen, is een dosis haarinspiratie wel op zijn plaats. Voor onze lokken halen we deze zomer de mosterd bij prinses Diana, die herleeft als stijlicoon dankzij Netflixreeks The Crown en de aangekondigde film Spencer . “Vooral haar bobkapsel met achteruitgekamde lokken is erg inspirerend”, vindt kapper Pascal van Loenhout.

2021 is zonder twijfel het jaar van de bob. Model Kaia Gerber, realityster Kim Kardashian en zangeres Dua Lipa knipten hun lange lokken kort en kozen voor een hedendaagse bob. De opties bij dat type kapsel zijn talrijk. Maar een welbepaalde versie ervan zien we deze zomer misschien veel meer dan anders.

Never out of style

Vlij jij je binnenkort weer in de (zorgvuldig ontsmette) kappersstoel neer? Dan kan je je aan een moderne versie van de iconische Diana-bob wagen. Het kapsel van de overleden Britse prinses is aan een revival bezig dankzij het vierde seizoen van Netflix-reeks The Crown, waarin actrice Emma Corrin lady Di vertolkt, en de film Spencer die binnenkort uitkomt, waarvoor actrice Kristen Stewart in de huid van de prinses kruipt.

Volledig scherm Kristen Stewart in de film Spencer. De release staat gepland voor eind 2021. © Photo News

Volgens Suzie McGill, in Schotland een grote naam in de kapperswereld, zal de vraag naar een look à la Diana de volgende maanden groot zijn. “Diana is altijd een stijlicoon geweest en de bob raakt nooit uit de mode”, vertelt ze aan Glamour Magazine. “Soms koos Diana voor een kapsel tot net voorbij haar jukbeenderen, soms waren haar lokken iets langer aan de achterkant, maar telkens weer ging ze resoluut voor een diepe zijscheiding, volume en laagjes.”

Puur natuur

Ook in eigen land zal de Diana-look boomen, zegt kapper Pascal van Loenhout. In een modern jasje, weliswaar. “Korter haar, en dus ook de bob, is op dit moment erg populair”, vertelt hij. “Nu al zeggen dat de Diana-bob een hit is, lijkt me een brug te ver. Het is niet zo dat haar kapsel simpelweg gekopieerd wordt. Maar de lokken van de prinses vormen wel een inspiratiebron voor de lentefrisse kapsels van het moment.”

Dat heeft volgens de haarexpert te maken met het feit dat natuurlijke kapsels aan een opmars bezig zijn. “De styling van het kapsel door de jaren heen is steeds meer ‘effortless’ geworden. In de jaren tachtig speelden we in op volume, in de jaren negentig vierden laagjes hun hoogdagen en begin jaren 2000 waren we massaal in de weer met de stijltang. Nu is alles meer in functie van wat je van nature hebt meegekregen.”

De ultieme look

Pascal van Loenhout vindt het kapsel van Lady Di voor de lens van fotograaf Mario Testino het beste voorbeeld van de kracht van de Diana-bob. Haar typerende kapsel is voor die fotoreeks op een heel nonchalante manier naar achteren gekamd. “Ik denk dat we qua look vooral die richting zullen uitgaan”, zegt hij.

Wil je je bob thuis zelf op die manier stylen, dan heeft de kapper enkele nuttige tips. “Ik raad aan om je haren, nadat je ze hebt gewassen en verzorgd met conditioner, droog te blazen met een haardroger. Doe dat losjes, in alle richtingen en ga er met je vingers doorheen tot je haren écht droog zijn. Velen stoppen te vroeg en dat is zonde, want je haren hebben enkel ‘een geheugen’ als je ze poederdroog blaast. Pas dan zal je kapsel mooi in vorm blijven.”

Als de haren droog zijn, kam je met een stylingbrush je haren naar achteren, tegen de wortel in. “Eindigen doe je met koude lucht, zodat het kapsel zijn vorm behoudt”, vervolgt Pascal. “Gebruik ook niet te veel fixerende producten, zoals haarlak. Ik verkies crèmeproducten die de haren veerkracht en volume geven en de dag nadien nog goed bewerkbaar zijn. Je kan dan bijvoorbeeld je haren opnieuw een beetje nat maken, vervolgens alles weer op zijn plaats brengen en daarna je lokken weer met de haardroger afkoelen. De afkoeling van je haardos is net zo belangrijk als de opwarming ervan. Het is de sleutel tot een goede styling.”

