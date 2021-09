Kapper verklapt 5 meest voorkomende kapselfrustraties en wat je eraan kan doen: “Laat je niet vangen door dure keratineshampoos”

Je kapsel is een deel van je identiteit. Het is het eerste dat je opvalt in de spiegel én het eerste dat anderen zien. Kortom, een essentieel stukje dus in de puzzel van je persoonlijkheid, net zoals je make-up en kledingstijl. Maar wat als je innerlijke ik en je uiterlijke coupe op een andere golflengte blijken te zitten? Kapper Stijn Pellegrims verklapt de meest gehoorde uitspraken in zijn kappersstoel en vertelt precies wat je eraan kan doen.

Uitspraak 1: “Ik heb sluik haar en wil meer textuur”

Heb je fijn haar dat loodrecht naar beneden wijst en wil je meer leven in de brouwerij? Dat kan, maar er komt wel het nodige knip- en lakwerk aan te pas, vertelt kapper Stijn Pellegrims. “Voor volume is een goede versteviging zoals een mousse of lotion vaak voldoende. Breng aan op handdoekdroog haar en blaas je lokken ondersteboven droog. Graag meer slag en textuur? Dan heb je een krulijzer nodig. Dat mogen best strakke krullen zijn, na een halfuurtje zakken ze sowieso wat uit.”

In het salon: Kies een kapsel dat korter valt. Dan is het minder aan de zwaartekracht onderhevig en springen de puntjes vanzelf op. Een snit met verschillende lengtes, zoals een shag of een verknipte bob en lob, geven instant textuur.

Must-have: Zorg dat er altijd droogshampoo in je badkamer staat. Het maakt het haar dikker, waardoor het meer op elkaar gaat liggen. Zo creëer je instant volume. Bovendien houden de krullen en hun textuur langer. “In de herfst en winter hebben we een hoge luchtvochtigheid. Dat lijkt onschuldig, ware het niet dat je haar dat omgevingsvocht opslorpt waardoor je kapsel zijn natuurlijke vorm weer aanneemt. Lees: coupe futloos. Droogshampoo voorkomt dit, waardoor je kapsel langer mooi blijft.”

Volledig scherm Het sluike haar van actrice January Jones heeft plots een pak meer body wanneer het net onder haar kaaklijn uitpiept. © Getty Images / RV

1. Grow Gorgeous, Volume Bodifying Shampoo, 20 euro bij lookfantastic.nl

2. Lee Stafford, Fresh Hair Dry Shampoo, 9,90 euro bij ICI PARIS XL

3. Remington, CI9525 Rose Luxe, 39,99 euro bij Coolblue

4. TIGI, Bed Head Big Head Volume Boosting Foam, 19,90 euro bij johnbeerens.be

Uitspraak 2: “Ik heb kroeshaar en wil gladde lokken”

Iemand met Creools bloed kan glad haar hebben, maar over het algemeen mag je ervan uitgaan dat zwarte celebrities à la Oprah Winfrey een weave of pruik dragen, aldus de kapper. Wil je je haar toch glad en plat? Dat kan met de stijltang, maar weet dat Afrikaans haar er erg gevoelig voor is. “Zet je stijltang nooit hoger dan 180 graden - anders kan je je haar verbranden - en breng altijd een hittebeschermer aan. En opteer eventueel voor een stijltang op basis van stoom. Zo’n stijltang voegt ook vocht toe aan het haar.”

In het salon: “Vraag een keratinebehandeling of een Brazilian blow-out. Dat is een semi-permanente behandeling waarbij je lokken een gladdere textuur krijgen. Heb je een typische Afrikaanse afro en wil je een weave of specifieke behandeling? Maak dan een afspraak bij een gespecialiseerd salon. “Helaas bevat het gemiddelde Vlaamse kapperscurriculum nog geen Afrikaanse haartypes.”

Must-have: Laat je niet vangen door dure keratineshampoos. “Het is een beetje zoals cosmetica die zogezegd botox bevatten: onzin”, lacht Stijn Pellegrims. Wil je echt investeren in goede producten? Haal dan een verzorgende olie in huis en gebruik regelmatig een masker om je haren extra te voeden.

Volledig scherm Actrice Lupita Nyong'o schittert zowel in haar natuurlijke haar als met gladde lokken. © Getty Images / RV

1. Apivita, Rescue Hair Oil, 24,10 euro bij de apotheek

2. Bumble & Bumble, Heat Shield Thermal Mist, 31,95 euro bij Zalando

3. L’Oreal Professionnel, Steampod 3.0, 229 euro bij Douglas

4. SheaMoisture, Raw Shea Deep Treatment Masque, 15,99 euro bij Kruidvat

Uitspraak 3: “Ik heb krullen en wil steil haar”

Krullen worden minder snel vet en zijn de ideale basis voor een mooi opsteekkapsel. Maar wat als je ze net iets sluiker wil? Begin alvast met de pre-poo-methode. Pre-poo staat voor ‘pre-shampoo’, wat wil zeggen dat je de behandeling doet vóór je je haar wast. Concreet: breng zo’n tien minuutjes voor je onder de douche stapt een olie of verzorgend haarmasker aan. Eenmaal onder de douche was je het uit met shampoo. Het resultaat? Minder pluis en meer glans. Wat shampoo betreft, ga je best voor een voedend exemplaar omdat krullen van nature iets droger zijn én omdat de verzorgende ingrediënten je haar zullen verzwaren.

In het salon: “Laat je haren op één lengte knippen. Hoe meer laagjes, hoe groter de kans dat de puntjes opspringen”, legt Stijn Pellegrims uit. “Valt je haar daarentegen in één massa naar beneden? Dan drukken de bovenste plukken de onderste lokken plat, waardoor het automatisch steiler oogt. Een snit tot onder de schouders is ideaal: lang haar weegt meer en helpt de zwaartekracht een handje.”

Must-have: Föhn je haar in plaats van het te stijlen, dat is zachter. En dankzij een warmeluchtborstel kan dat ook zonder dat je onhandig met een haardroger én föhnborstel moet jongleren.

Volledig scherm Actrice Troian Bellisario switcht regelmatig tussen haar natuurlijke krullen en een ultrastijl coupe dankzij gladmakende producten. © Getty Images / RV

1. System Professional, Smoothen Shampoo, 23,50 euro bij johnbeerens.be

2. L’Arin, Calming Luminance haarmasker, 36,99 euro bij larin.be

3. BaByliss, Hydro-Fusion Big Hair Rotary Blower Brush, 53 euro bij Vandenborre

4. Moroccanoil, Treatment Oil, 17 euro bij De Bijenkorf

Uitspraak 4: “Ik heb dof haar en wil meer glans”

“Dof haar heeft verschillende oorzaken. Eén: genetische pech. Twee: beschadiging door chemische behandelingen of warmtetools. Of drie: shampoos met siliconen. Die leggen een laagje over het haar dat het na verloop van tijd dof maakt”, aldus de kapper. Verder: weersta de reflex om je haren vast te binden als het nog nat is. “Nat haar is rekbaarder. Wanneer het droogt, wil het echter krimpen naar de normale vorm. Lukt dat niet omdat er een elastiekje in de weg zit? Dan kan het afbreken.”

In het salon: Vraag een bond rebuilding treatment. Stijn Pellegrims: “Onder een microscoop zie je dat de haarschubben van dof haar openstaan. Dat verklaart waarom het niet glanst: als de zon op je kruin schijnt zal het daglicht op die open schubben botsen in plaats van te weerkaatsen. Vergelijk het met een glad stuk satijn versus een verkreukt T-shirt.” Bond rebuilding treatments gaan het haar net weer opbouwen, waardoor het er een stuk gladder en glanzender gaat uitzien.

Must-have: “Voedende ingrediënten zoals olie en boter kleven de schubben tijdelijk terug aan elkaar, waardoor je haar weer gaat glanzen terwijl het ondertussen gezond teruggroeit.” En gebruik af en toe een diepreinigende shampoo om productrestjes weg te wassen.

Volledig scherm Het blonde haar van actrice Margot Robbie ziet er veel stralender uit met de juiste verzorging. © Getty Images / RV

1. Eleven Australia, Deep Clean Shampoo, 17,95 euro bij shopelevenaustralia.nl

2. Shu Uemura, Izumi Tonic Strengthening Energizing Water, 39,45 euro bij lookfanastic.nl

3. Keune Care, Lumi Coat Shine Spray, 21,20 euro bij keune.com

4. Redken, Acidic Bonding Concentrate Treatment, 30 euro bij johnbeerens.be

Uitspraak 5: “Ik heb dik haar en wil minder volume”

Dik haar mag er dan wel fenomenaal uitzien als het netjes verzorgd en gekapt is, je hebt er erg veel geduld voor nodig. Wil je graag een tembare bos haar zonder dat je iedere ochtend een halfuur vroeger moet opstaan? Probeer dan eens een middenscheiding. Zo is het volume gelijkmatig verdeeld en oogt je haar luchtiger. Een half knotje achterop je hoofd heeft een gelijkaardig effect.

In het salon: “Dik haar kan je laten uitdunnen zodat het lichter en beweeglijker is. Blijf weg van kapsels tot net onder de oren - zeker als je al een vrij rond gelaat hebt - want dik en veel haar komt het best tot zijn recht in een snit tot onder de schouders. Op die manier kan je haar zwaar genoeg doorvallen zodat het iets platter oogt. Laagjes knippen kan, maar liever niet rond de gelaatscontouren.”

Must-have: “Een leave-in conditioner of dagelijkse verzorgende treatment na het wassen hydrateert, geeft meer glans én zal het haar een tikje verzwaren zodat het sluiker valt.” Ook een microvezeldoek verricht wonderen. Doordat je haren vocht beter absorberen hoef je minder hard te wrijven en zal je haar minder pluizen. Geen microvezeldoek in huis? Geen zorgen, een oud T-shirt heeft ongeveer hetzelfde effect.

Volledig scherm Dik en veel haar zoals Zooey Deschanel? De juiste snit maakt een wereld van verschil. © Getty Images / RV

1. Aveda, Nutriplenish Moisturizing Treatment, 36,50 euro bij aveda.eu

2. Redken, Oil for All, 45 euro bij de johnbeerens.be

3. Coco & Eve, Microfibre Towel Wrap, 24,95 euro bij Zalando

4. Kevin Murphy, Staying Alive Leave-in Treatment, 26,50 euro bij kmstore.be

