Kapotte sneakers, chipszakken als handtas en Sint-Niklaas op de poep. En toch is Balenciaga hét merk van het moment

Kanye ‘Ye’ West was vorig weekend voor het eerst op een catwalk te zien, eentje vol modder. Het kledingmerk waarvoor hij paradeerde? Balenciaga. Geen toeval, want hoewel het merk al ruim honderd jaar bestaat is het vooral de laatste jaren echt iconisch geworden. Dat heeft het merk waarin de Kardashians zich graag hullen te danken aan één man, die de stiel leerde in Antwerpen.

Met ‘The Mud Show’ trok het van oorsprong Spaanse modemerk vorig weekend weer alle aandacht naar zich toe in Parijs. Logisch ook, als je catwalk niet oogverblindend blinkt, maar simpelweg een modderpoel is, waarop bovendien een van ‘s werelds meest besproken artiesten loopt. Hoewel Cristobal Balenciaga, de Spanjaard die het gelijknamige modehuis in 1919 oprichtte, vorige eeuw al lyrisch ‘de meester van ons allen’ werd gedoopt door Christian Dior, is Balenciaga niet altijd een succesverhaal geweest.

“Iedereen aan de Antwerpse modeacademie zag dat Demna het héél ver zou schoppen”

Nadat het in de jaren tachtig een beetje was ingedut, bracht Nicolas Ghesquière er in de nineties weer wat schwung in. De Fransman zou slechts een half jaar blijven, maar kreeg een langer verblijf aangeboden toen de ‘Lariat Bag’, ook wel ‘Motorcycle Bag’ genoemd, plots werd opgevist door sterren als Kate Moss. Ghesquière bleef uiteindelijk vijftien jaar. Na een klein dipje tijdens het bewind van Alexander Wang arriveerde in 2015 de man die Balenciaga weer bovenaan de pikorde plaatste. Demna Gvasalia, een op dat moment 34-jarige Georgiër, won meteen een heleboel harten dankzij satirische slogans en streetwear-invloeden.

Volledig scherm Demna Gvasalia, rechts met Kim Kardashian op het Met Gala in 2021. © Getty Images

“Demna bezat en bezit nog steeds het talent om dingen die totaal niet fashion waren toch weer cool te maken. En om mensen er alsnog van te overtuigen daar veel geld voor neer te tellen”, zegt David Devriendt, moderedacteur bij NINA. “Denk aan de T-shirts met DHL of Antwerpen erop - de inspiratie voor die tweede haalde hij trouwens bij de souvenirwinkel waar hij boven woonde toen hij aan de Antwerpse modeacademie studeerde.” Jawel, de creatieve directeur van Balenciaga leerde de stiel in ons land. “Vanaf de eerste dag aan de academie was het voor iedereen duidelijk dat hij heel ver zou geraken. Vraag het aan Walter Van Beirendonck of eender wie met wie hij heeft samengewerkt: Demna is een enorm groot talent.”

Volledig scherm Het DHL- en het Antwerpen-T-shirt. © Getty Images

Hoge bomen vangen veel wind, en dat was met het creatieve brein van Balenciaga niet anders. “Heel wat modefanaten verzetten zich in het begintegen de streetwear-evolutie die Demna in gang zette. Zij wilden dat mode chic bleef”, vertelt Devriendt. “Toch beperkte Demna zich niet enkel tot streetwear: hij vermengde die met haute couture, waarvoor hij inspiratie putte uit archieven van wat Cristobal Balenciaga destijds deed.”

Modeshows in een sneeuwstorm of modderpoel, met verscheurde kleren

Zeer vrolijk zien de meeste van zijn creaties er niet bepaald uit. Er moet altijd een dramatisch kantje aan zijn. Is het niet door de zwarte kleur die altijd al centraal heeft gestaan bij Balenciaga, dan wel door de boodschap achter het kledingstuk. Zo wilde hij met zijn ‘IKEA-tas’ van 2.000 euro - weliswaar in leder en met de hand vervaardigd - het maatschappelijke idee van luxe in vraag stellen. Zijn collecties worden dan ook vaak dystopisch of apocalyptisch genoemd.

Volledig scherm De Ikea-tas. © Balenciaga / Getty Images

Devriendt: “Demna kijkt graag naar de toekomst. Hij is intussen een veertiger maar voelt de jongerencultuur nog heel goed aan. Hij maakt zich ook zorgen om het klimaat en de wereld, maar blijft hoopvol over de toekomst. Voor een van zijn shows bouwde hij het Europees Parlement na om zo zijn stem tegen de Brexit te laten horen. Een andere keer simuleerde hij een sneeuwstorm en vorig weekend was het een modderpoel. Hij maakt kleren en schoenen die verscheurd zijn en eruit zien alsof iemand er al jaren in rondloopt. Dat apocalyptische aspect komt altijd terug.”

Volledig scherm Links: Kanye 'Ye' West op de recentste show in Parijs (de modderpoel), rechts: de sneeuwstorm-show in maart 2022. © Balenciaga / Getty Images

Ook migratie en politieke crisissen houden de man bezig. Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, projecteerde hij de kleuren van de Oekraïense vlag op het einde van een modeshow. “Hij weet wat oorlog is, want hij heeft zelf de Georgische burgeroorlog ontvlucht, net zoals Cristobal Balenciaga de Spaanse Burgeroorlog ontvlucht had.”

Sint-Niklaas op de billen van Kim Kardashian

Zijn engagement en boodschap maken dat Balenciaga niet alleen op de catwalk populair is, maar ook bij jongeren. Weliswaar jongeren die een stevig zakcentje toegestopt krijgen, want de Triple S Sneaker kost al gauw 800 euro, maar gaat toch zeer vlot over de toonbanken. Net als de Sock Boot en Hourglass Bag. Dat ook de Kardashians zich graag een outfit van Balenciaga aanmeten, doet het jeugdig enthousiasme natuurlijk geen kwaad.

Volledig scherm De Triple S Sneaker, de Sock Boot en de Hourglass Bag. © Balenciaga / Getty Images

Enkele maanden geleden werd Kim Kardashian met een bandshirt van een fictieve muziekgroep gespot. Op haar veelbesproken billen prijkten de steden waar die band zou optreden. Sint-Niklaas was één van hen. En zo zorgde Demna Gvasalia er in één klap voor dat de stad met het grootste - en minst benijdenswaardige - marktplein van België dichter bij de beroemdste derrière ter wereld komt dan u en ik ooit kunnen dromen.

Volledig scherm Kim Kardashian met Sint-Niklaas op haar kont (derde laatste lijn). © Balenciaga / Getty Images

