Kantoor én partyproof: de undercover haartrend

Wil je al langer een opvallende haarkleur proberen, maar weet je niet zo goed of het iets voor jou is? Of ben je bang voor de reacties van anderen en collega’s op het werk? De ‘undercover color’ is de perfecte oplossing. En niemand hoeft het ooit te weten.

De kans is groot dat je al eens iemand met een undercoverkleurtje op straat passeerde, zonder het te weten. Als je je haar los draagt, is er immers niets van te zien. Doordat er in laagjes wordt gewerkt, bedekken je haren het fantasiekleurtje dat eronder schuilt. Pas als je voor een half knotje, een paardenstaart of ander opsteekkapsel gaat, komt de tweede kleur piepen.

Dat de trend net nu zo populair is, is niet zo gek. Enerzijds omdat celebrities als Dua Lipa en Billie Eilish de felle neonkleuren en opvallende kleuringen nieuw leven hebben ingeblazen. Anderzijds omdat we weer een maand thuiszitten, en dus tijd genoeg hebben om te experimenteren zonder dat je baas misprijzend de wenkbrauwen optrekt. En is er toch een Zoom-meeting gepland? Dan laat je je haren gewoon los. Geen kat (of collega) die het ziet.

De look vindt zijn inspiratie duidelijk in de jaren 90, waar het donker versus licht contrast hoogdagen beleefde. Anno 2020 mag het echter iets extremer: natuurlijke tinten als blond en bruin werken prima, maar nog leuker is het als je echt voor een fantasiekleur gaat, zoals blauw of roze. Wel rekening mee houden: de look is het makkelijkst verborgen te houden bij stijl haar. Bij wilde manen bestaat de kans dat er al eens een felgekleurd krulletje ontsnapt.

Zelf thuis doen is omwille van de moeilijke techniek niet aan te raden, al zijn er wel enkele andere manieren om te experimenteren met kleur:

1. Deze Color Shots van L’Oreal Professionel voeg je toe aan je eigen shampoo of haarmasker, afhankelijk van hoe lang je ze wil laten intrekken. (14,95 euro bij Zalando)

2. Zowel Moroccanoil als Wella lanceerden haarmaskers die naast glans en voedende ingrediënten ook een vrolijk tintje aan je lokken toevoegen. (respectievelijk 35 euro bij De Bijenkorf en 21,99 euro bij jochenvanhoudt.be)

3. Een semi-permanente kleuring? Die krijg je met de Color Washes van Schwarzkopf en L’Oreal Paris. (respectievelijk 17,90 euro bij bol.com en 9,09 euro bij Kruidvat)

4. Voor de durvers zijn er ook hippe permanente kleuringen, zoals de Unicorn Hair-lijn van Lime Crime. (16,60 euro bij cultbeauty.co.uk)