Kan stoefen iets positiefs zijn? Expert: “Als je het op de juiste manier doet wél”

‘Ik ben de beste’: het is een uitspraak die onze haren rechtop doet staan. Stoefers zijn niet bepaald de meest geliefde vrienden, partners of collega’s, maar volgens communicatiepsycholoog Olaf Spittaels komt dat simpelweg omdat ze het niet op de juiste manier doen. Hij legt ons uit hoe dan wél. “Je kan twee kanten op.”

Uit onderzoek blijkt dat we stoefers vaak onsympathiek en zelfs ongeloofwaardig vinden. Toch bestaat er een manier van pochen die je carrière en zelfvertrouwen kan boosten, én die er tegelijk voor zorgt dat mensen jou in vertrouwen nemen.

Communicatiepsycholoog Olaf Spittaels: “Bij stoefen kan je twee kanten op. Of je overdrijft erin en gaat opscheppen: ‘Ik moet de nieuwe salesmanager worden, want ik ben de beste.’ Of je gaat jezelf profileren: ‘Ik zou een meerwaarde bieden als salesmanager, omdat ik vlot tweetalig ben.’ De grens is dun, maar maakt een wereld van verschil.”

Wie niet stoeft, kan een laag zelfbeeld ontwikkelen

“We willen allemaal ergens goed in zijn. Want het is leuk om een bepaalde positieve eigenschap te hebben die meteen aan jou gelinkt wordt door anderen. Maar als je je talenten niet af en toe in de verf durft zetten, gebeurt dat niet en verval je in de anonimiteit. Niemand weet dan wie je bent of wat jouw sterktes zijn”, zegt Spittaels.

Quote Vertrouwen hebben in je eigen talent wordt beloond met het vertrouwen van anderen. Olaf Spittaels, Communicatiepsycholoog

Volgens de communicatiepsycholoog heeft dat negatieve gevolgen voor je carrière: “Als iets moet gebeuren op het werk denken collega’s niet meteen aan jou.” Je krijgt dan vaak minder complimenten en wordt mogelijks minder goed beloond.”

Dat is dan weer nefast voor je zelfvertrouwen. “Jezelf kunnen profileren is belangrijk, omdat je er een positief zelfbeeld mee opbouwt”, vertelt Spittaels. “Het laat je toe om stil te staan bij wat je goed of minder goed kan en je talenten te accentueren waar dat nodig is. Bovendien tonen mensen die zich profileren dat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Dat wordt beloond met het vertrouwen van anderen.”

Volledig scherm © Getty Images

“Iemand die aangeeft ‘Oei, ik ga dat niet kunnen’, zal niet snel toevertrouwd worden met een nieuwe taak. Wie strategisch stoeft daarentegen en durft te zeggen ‘Ik heb dat al vaak gedaan, ik doe dat graag en het is altijd goed gelukt’, krijgt de kans om zich te bewijzen.”

Daarnaast zou strategisch pochen ook anderen vooruit kunnen helpen. “Voor de communicatie op het werk is het van cruciaal belang dat anderen weten waar jij mee bezig bent”, aldus Spittaels. “Door je collega’s te vertellen wat en vooral hoe je een project hebt uitgevoerd, weten ze wat ze aan je hebben en waarmee jij hen in de toekomst misschien kan helpen.”

Stoefen kan je dus heel wat voordelen opleveren. “Zolang je maar de grens met opscheppen niet uit het oog verliest”, waarschuwt Spittaels. De communicatiepsycholoog geeft een aantal tips mee, zodat jij straks strategisch kan pochen op je werk, in een sollicitatiegesprek of zelfs tijdens een date.

1. Gebruik voorbeelden, aanbevelingen en referenties

“Zeg nooit ‘ik ben de beste, de slimste of de mooiste’, alsof het een natuurwet is. Beargumenteer in plaats daarvan waarom jij iets goed kan. Maak tijdens een sollicitatie bijvoorbeeld gebruik van aanbevelingen en referenties van je vorige bazen. Of vertel over een van je succesvolle projecten.”

“Ook tijdens een date kan je aantonen dat je een goede partner zou zijn door je positieve eigenschappen in de verf te zetten. ‘Als ik op stap ga met vrienden ben ik heel zorgzaam’, ‘In mijn vorige relaties was ik niet snel jaloers’, enzovoort.”

2. Overdrijf niet

“Wie zichzelf té vaak en opvallend verheerlijkt, zal ongeloofwaardig overkomen. Anderen krijgen dan het gevoel dat je iets moet overcompenseren. Plots kom je heel onzeker en zelfs onbekwaam over. En dat is juist het tegenovergestelde van wat je wil bereiken met stoefen”, verwittigt de communicatiepsycholoog.

Volledig scherm © Getty Images

3. Doe het alleen als je je goed voelt

Volgens Olaf mag je nooit stoefen over iets waar je eigenlijk niet zo goed in bent of waar je je onzeker over voelt. “Mensen die lijden aan het zogenaamde imposter syndrome hebben hier vaak last van”, vertelt hij. “Dat zijn mensen die bang zijn om niet aan de verwachtingen te voldoen, zich daarom anders gaan voordoen en tegelijk bang zijn om door de mand te vallen.”

“Deze mensen willen zich beter voordoen dan ze zijn en spelen constant een toneeltje. Dat is niet alleen stresserend voor de persoon zelf, maar wordt ook vaak doorprikt door anderen”, vertelt de expert. “Dus als je bijvoorbeeld gaat opscheppen tijdens een sollicitatie, doe het dan voor een job die je écht graag wil en waarvoor je de juiste competenties hebt.”

