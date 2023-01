Kan jij goed flirten? Dit vinden Vlamingen verleidelijk. “Een ietwat aanspannende T-shirt”

Hoe word jij graag versierd? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 37.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Laat me subtiel weten of zien dat je mooie lingerie draagt onder je kleren en ik sta in vuur en vlam.”

Lessen voor thuis: “Niet iedereen is een vlotte prater of superzelfzeker. Maar dat is niet per se nodig”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Iemand versieren is niet zo moeilijk, als je tenminste weet hoe het moet.

“De kunst van het verleiden zit in simpele dingen”, merkt Uwe. “Bijvoorbeeld: veel mensen laten weten dat ze een goed gevoel voor humor kunnen appreciëren. Dat komt natuurlijk omdat humor gepaard gaat met een soort speelsheid. Het voelt fijn als iemand je kan laten lachen. En wat meer is: iemand die humor durft inzetten, voelt zich comfortabel in de situatie en komt dus zelfzeker over. Er is niks zo sexy als iemand die zelfvertrouwen uitstraalt.”

Quote Bij indringend oogcontact heb je het gevoel dat iemand je écht wil doorgron­den. Uwe Porters

Uit de antwoorden blijkt ook dat oogcontact een belangrijke troef is als je iemand wil versieren. Zeker als iemand net iéts te lang in jouw ogen staart. “Dat voelt erg intens en intiem”, bevestigt Uwe. “Volgens het cliché zijn de ogen de spiegels van je ziel. Dat klopt in zekere zin, want bij indringend oogcontact heb je het gevoel dat iemand je wil doorgronden. Je krijgt het gevoel dat jij de enige bent. De enige waar hij/zij geïnteresseerd in is.”

De juiste lichaamstaal is eveneens effectief tijdens het flirten. “Dat gaat van een open houding tot lichaamstaal die zelfzekerheid en interesse uitstraalt”, stelt Uwe. Aanrakingen kunnen ook verleidelijk zijn, zoals zachte strelingen of, zoals iemand stuurde, een nagel over een been laten glijden.

Hoewel dat eenvoudige trucjes zijn om iemand te verleiden, zijn er toch mensen die denken: ik kan niet flirten. “Dat heeft vaak te maken met je karakter”, meent Uwe. “Niet iedereen is een vlotte prater of superzelfzeker. Maar dat is niet per se nodig. Soms moet je gewoon een klik maken in je hoofd en op iemand durven afstappen. Uitspreken dat je iemand aantrekkelijk vindt, is óók erg aantrekkelijk.”

Mannen zeggen zelfs: ‘Een mysterieuze vrouw is sexy, maar ik heb liever dat ze duidelijk is’. Uwe: “Dat heeft wellicht te maken met de context waarin we leven. Sinds de #metoo-beweging hebben mannen meer aandacht voor consent en grenzen. Tijdens een flirt denken ze soms: is het nog leuk of ga ik te ver? Ook dan is de boodschap: wees direct en toon respect, daar kom je nog het verste mee. Dat een opmerking als ‘Met jou zou ik mijn goesting kunnen doen’ fout is, spreekt voor zich. Anderzijds is het wel oké om te zeggen: ‘Ik vind je een knappe vrouw’.”

En dan zitten er nog een aantal klassiekers tussen de reacties: een man in een kostuum, een vrouw met hoge hakken en ... dansen. “Dansen is een van de makkelijkste manieren om iemand te versieren”, meent Uwe. “Je maakt je hoofd leeg. Je hoeft niet te praten en je kan op een intieme manier in contact komen met iemand. Want laten we niet onnozel doen: terwijl je danst, is het makkelijk om de holte van een rug te strelen met je vingertoppen of heupen sensueel te bewegen.”

