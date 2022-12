Kan je een gebroken teamspirit herstellen? 3 experts geven tips: “Vertrouwen is hét sleutelwoord”

Het lijkt erop dat de teamspirit bij onze Rode Duivels helemaal scheef zit op het WK. In plaats van een sterk team zien we koppige individuen. Kan je een manke teamspirit boosten, of dat nu op het veld, de werkvloer of in een vriendenkring is? En wanneer vorm je een ‘topteam’? Pas als iedereen goede vrienden is? Drie experten reageren. “Een beetje wrijving is echt niet slecht.”