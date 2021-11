Kaki, bruin en oranje: de mooiste herfsttassen voor je uitgezocht

Krachtig kaki

50 tinten groen. Zo kan je dit najaar gerust omschrijven. Van de kleur van natgeregend mos tot fris grasgroen: er valt voor iedereen een passende groentint te vinden. Onze favoriet? Kakigroen! Een tikkeltje stoer en heerlijk veelzijdig. Want net als zwart en wit is kaki een ideale basis die je met kleurrijke combinaties tot leven wekt. Gematcht met pastelroze oogt de groentint zacht en vrouwelijk, maar combineer kaki met felgeel of een portie glitter en je zet meteen een sterke look neer. Of wat dacht je van een all kaki outfit? Monochrome looks zijn dit najaar helemaal on trend. Vergeet je kaki handtas niet als finishing touch. Extra bonuspunten voor een exemplaar met subtiele goudkleurige details!

Volledig scherm La Redoute - Parfois - Anna Morellini - Kate Lee - Anna Morellini © Ninashop.be

3. Alice, Anna Morellini (nu 39,90 euro i.p.v. 159 euro*)

5. Sebastiana, Anna Morellini (nu 59,90 euro i.p.v. 239 euro*)

Bruin in plaats van zwart

Na jarenlang in de vergeethoek is bruin helemaal terug van weggeweest. En dat is maar goed ook, want de elegante basiskleur oogt zoveel zachter dan het eeuwige zwart én laat zich net zo makkelijk stylen. Combineer je bruine kledij en accessoires zeker eens met een streepje groen of roze. Verrassend mooi! Voor de vintageliefhebbers is een bruine lederen handtas het ideale accessoire. Stijlvol, tijdloos en met een vleugje nostalgie. Ontbreekt zo’n klassieker nog in je collectie? Deze vijf toppers scoor je nu aan een zachte prijs.

Volledig scherm Veritas - Lucca Baldi - Isabel Bernard - Massimo Dutti - Mia Tomazzi © Ninashop.be

2. Gimignano, Lucca Baldi (nu 89,70 euro i.p.v. 299 euro*)

3. Isabel Bernard (nu 127 euro i.p.v. 159 euro)

5. Cinisello, Mia Tomazzi (nu 109,90 euro i.p.v. 429 euro*)

Knallen met oranje

Wist je dat je voor een sterke look niet per se de meest fashionable kledij nodig hebt? Een handtas in een vrolijke knalkleur geeft een sobere outfit meteen extra pit. Deze snelle stylingtruc werkt trouwens het best bij monochrome kleding. Hul je van kop tot teen in het grijs, zwart of beige en zwier een feloranje handtas om de arm. Want geef toe, zo’n fantastische gekleurde tas verdient toch een plek in de spotlight? Over the top of ingetogen en tijdloos? Jij kiest!

Volledig scherm Mia Tomazzi - Zara - Ted Baker - Lucca Baldi - Hvisk © Ninashop.be

1. Farsaglia, Mia Tomazzi (nu 49,80 euro i.p.v. 249 euro*)

4. Vinci, Lucca Baldi (nu 74,90 euro i.p.v. 324 euro*)

5. Hvisk (nu 63,95 euro i.p.v. 79 euro)

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

