Juridisch dossierbeheerder Sven (29) is stiekem fan van 2C-B: “Als je deze drug neemt is alles grappig”

Wat maakt iemand aantrekke­lijk? Neuropsy­cho­loog verklaart hoe je het op jezelf toepast

We spenderen vele euro’s aan antirimpelcrèmes, botox of make-up om aantrekkelijker te zijn. Maar wat bepaalt nu echt of een ander ons mooi vindt? Neurowetenschapper Arnaut Aubert weet wat onze hersenen registreren als ‘knap’ en onthult welke delen van je gezicht je best soigneert of in de verf zet om een ander te prikkelen, en hoe. “Kraaienpootjes bij je ogen zijn net positief.”