Julie Vermeire deelt de geheimen voor haar altijd naturelle uitstraling. “Ik laat mijn sproeten nooit weg schminken”

Julie Vermeire (24) deelt in haar eerste boek haar recept voor haar ‘soulshine look’ . Oftewel: hoe je altijd je positieve zelf kan zijn. Julie doet dat liefst zónder een laag make-up, en zo heeft ze nog wel meer geheimen voor meer zelfvertrouwen. Maar is het wel haalbaar om altijd gelukkig te zijn? “Wat heb ik misdaan, eigenlijk? Niets. Ik ben een jong meisje die durft te dromen.”

Het opvallendste hoofdstuk van Julies boek ‘Soulshine op socials’? Dat begint op pagina achttien: de ‘Soulshine Look’. Die look houdt in dat je elke dag met een glimlach naar buiten wandelt, zoals Julie probeert te doen. Meer nog, ze heeft er zelfs haar handelsmerk van gemaakt.

“De term is een perfecte match met wie ik ben, omdat ik mijn soul letterlijk graag laat shinen. Ik probeer altijd goedgezind te zijn. De zon helpt mij daarbij, trouwens. Ik ben een zomerpersoon: schijnt de zon, dan ben ik instant vrolijk en glow ik meer.”

Wat nog bij die ‘soulshine look’ past? Een naturelle uitstraling. Geen make-up dus. “Ik smeer een dagcrème en verzorg mijn huid, maar het gevoel van een laag make-up die blijft plakken? Dat vind ik minder fijn. Ook om de schmink er ’s avonds af te halen, heb ik het geduld niet. Ik draag dus zelden make-up, omdat ik het gewoon leuker vind zonder.”

Quote Ik weet nog dat ik in het middelbaar altijd mascara droeg, omdat ik dacht dat het zo hoorde. En als ik dat niet zou doen, mensen mij misschien lelijk zouden vinden. Julie Vermeire

“Als ik dan word opgemaakt voor een event, vind ik het des te leuker om eens het verschil te zien. Maar ook dan pak ik het zo natuurlijk mogelijk aan.” Hoe je een natuurlijke make-up look creëert? Geen zwarte eyeliner, donkere oogschaduw of zware kleuren, volgens Julie. “Het is belangrijk om herkenbaar te blijven, door de mooie punten subtiel te accentueren. Ik laat mijn sproeten dus niet wegschminken, dat zou ik verschrikkelijk vinden.”

KIJK. Hanne van K3 komt in ‘Liefde voor muziek’ zonder schmink of gêne op tv

Is make-up dan slecht?

Dat Hanne van K3 in ‘Liefde voor muziek’ zonder schmink of gêne op tv komt, moedigt Julie dus alleen maar aan. “Hanne komt bijna altijd met make-up in beeld door haar job, maar ze is ook een normale vrouw die eens zonder schmink de deur uit wil. We moeten absoluut meer wennen aan make-uploze gezichten. Dan zou de drempel niet zo hoog liggen.”

Heel wat vrouwen gebruiken natuurlijk wél make-up, omdat het hen een extra boost geeft. Julie: “Ik snap dat en iedereen moet echt doen waar hij of zij zich zélf goed bij voelt. Ik weet nog dat ik in het middelbaar altijd mascara droeg, omdat ik dacht dat het zo hoorde. En dat mensen mij, mocht ik dat niet doen, misschien lelijk zouden vinden. Dat zijn natuurlijk dingen die je er zelf van maakt. Ik heb dat leren parkeren, maar dat was niet makkelijk.”

“En nu hoor ik mensen al zeggen: ‘jij hebt wel makkelijk spreken, want je hebt geen make-up nodig’. Maar nogmaals: als jij wel graag make-up wil dragen, dan moet je dat echt doen. Ik hoop gewoon dat mensen die een beetje onzeker zijn een extra boost uit deze ‘soulshine look’ kunnen halen. Dat ze het als een soort verheldering zien.”

Een naturelle look voor alle maten en vormen

Die naturelle look draait trouwens niet enkel rond make-up, maar ook rond kledij. “Ik kies zelf altijd voor een comfortabele stijl. Het mag oversized: ik moet goed kunnen bewegen in mijn kleren en zijn wie ik ben. Ik wil bijvoorbeeld geen jurkje dragen waarin ik constant mijn buik moet intrekken, zodat je geen vetrolletje zou zien.”

Quote Mensen die zelfs de moeite doen om haatmails naar mij sturen, dat vertelt meer over hoe zuur hun leven is. Ik heb daar medelijden mee. Julie Vermeire

“Twee jaar geleden werd ik zwanger genoemd, omdat ik mijn buik niet had ingetrokken op een video”, vertelt Julie nog. Toen werd er in haar hoofd een zaadje gepland. “Ik moet mijn functie gebruiken om een voorbeeld te zijn voor anderen, dacht ik. En dat ben ik ook. Ik heb geen maatje 36, maar dat hoeft ook gewoon niet voor mij. Ik leid nu een gelukkig leven en vond mijn balans qua eten en sport. Het is ook fijn dat er steeds meer online profielen zijn die de realiteit tonen van normale lichamen en gezichten.”

KIJK. Hoe ga je om met de druk van sociale media? Een vraag waar Julie Vermeire proefondervriendelijk een antwoord op vond

Hoe (on)realistisch is het om altijd gelukkig te zijn?

De positiviteit spat van het boek af. En ook van Julies ‘soulshine look’. “Ik ben sowieso positief ingesteld, maar dat komt ook door de mensen rondom mij. Als jouw omgeving positief is, is dat echt al heel wat. Ik ben niet iemand die lang in het negatieve blijft hangen, bijvoorbeeld bij haatreacties. Ik kan niet zeggen dat het me niets doet, maar ik laat me niet meer van de kaart brengen zoals drie jaar geleden. De mensen die wel fan zijn, daar trek ik me aan op.”

Quote Niet elke dag is rozengeur en maneschijn, ook bij mij. Je kunt in deze wereld niet elke dag gelukkig zijn. Julie Vermeire

Want nog steeds heeft Julie wel wat te verduren. “Ik stelde me vroeger de vraag waarvoor ik het allemaal doe, als er zoveel negatieve reacties zijn? Mensen die zelfs de moeite doen om haatmails naar mij sturen... Maar dat vertelt meer over hoe zuur hun leven is. Ik heb daar medelijden mee. Er zitten ouders tussen die kinderen hebben. Jammer dat ze zo'n slecht voorbeeld zijn. Wat heb ik misdaan, eigenlijk? Niets. Ik ben een jong meisje die dromen heeft en ze wil waarmaken. Iemand die positief wil zijn.”

Op de vraag of Julie mensen met haar boek oplegt om altijd gelukkig te zijn, antwoordt ze vastberaden. “Kijk, niet elke dag is rozengeur en maneschijn, ook bij mij. Je kunt in deze wereld niet elke dag gelukkig zijn. Maar voor mensen die het moeilijk hebben, probeer ik een positief licht te zijn. Soms sturen ze: bedankt voor je positiviteit, je steunt me. Voilà, dat wil ik blijven doen.”

