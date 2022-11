Julie Van den Steen verliest haar ongeboren kindje en deelt pakkende getuigenis op sociale media

“Dit is het moeilijkste wat ik ooit gedeeld heb. Maar ik wil hier graag iets openbreken ...” Met die woorden vertelt presentatrice Julie Van den Steen (30) op Instagram dat ze deze zomer zwanger was, maar dat ze haar kindje verloren heeft. Hoewel ze verteerd wordt door verdriet wil ze er toch over babbelen, zodat andere vrouwen zich niet alleen voelen.

Een op de zes vrouwen ervaart een verlies tijdens de zwangerschap, en toch blijft het onderwerp taboe. Dat wil NINA samen met Julie Van den Steen veranderen. In dit dossier lees je alles over de alarmsignalen van je lichaam, hoe je als buitenstaander kunt helpen en waarom je beter spreekt over verwachtingsverlies in plaats van een miskraam.

In een emotioneel bericht op Instagram vertelt Julie Van den Steen dat ze deze zomer een zware klap kreeg. Eerst ontdekte de presentatrice dat ze zwanger was. “Onverwacht, maar ik wilde ervoor gaan. Ik was echt heel gelukkig. Tot ik dit hoorde van de dokter: ‘Ik vrees dat ik slecht nieuws heb ...’. Het was de dag voor mijn NIP-test. Ik was toen twaalf weken ver.” Op dat moment stopte de wereld van Julie met draaien. “Dat was behoorlijk traumatisch. En dat is het nog altijd, als ik heel eerlijk ben.”

“Ik weet totààl niet hoe ik hiermee om moet gaan”, zegt Julie nog. In een extra video legt ze uit dat ze vooral met schuldgevoelens worstelt. “Ik kreeg te horen dat er niks mis is met mij, maar ik kan alleen maar denken dat het wél zo is. Ik ga nooit een antwoord krijgen op al mijn vragen omdat ze niet kunnen verklaren wat er gebeurd is, en ik vind dat misschien nog het moeilijkste. Ik zoek het constant bij mezelf: heb ik toch iets verkeerd gedaan? Was het toch mijn schuld?”

Quote Voor de eerste keer in mijn carrière heb ik moeten faken dat het allemaal goed ging. Maar eigenlijk gaat het echt niet goed met mij ... Julie Van den Steen

Ze merkt dat er nog heel wat taboe rust op het thema, en dat het voor haar omgeving niet altijd makkelijk is om goed te reageren. “Ik heb al een paar keer gehoord dat ik verder moet gaan met mijn leven. ‘De natuur heeft het zo beslist’. Dat is allemaal heel goed bedoeld, maar ik heb daar niets aan. Ik heb daar écht níets aan.”

Onbewust is de presentatrice dan veel beginnen werken. Het was een soort automatisme, zegt ze. “In mijn job moet je vaak de goeie versie van jezelf laten zien. Dus dat was voor mij een manier om er niet aan te moeten denken. Dan heb ik voor de eerste keer in mijn carrière even moeten faken dat het allemaal goed ging met mij. Maar eigenlijk gaat het echt niet goed met mij ...”

Om het taboe te breken, vertelt ze nu wat haar overkomen is. Aan NINA deelt ze het volledige verhaal en laat ze diep in haar verdriet kijken in een pakkend interview. Haar doel: andere mensen die hetzelfde meemaken niet alleen laten voelen. “Zelf heb ik veel gehad aan de verhalen van andere vrouwen. Ik vond dat bijzonder moedig, herkenbaar en eerlijk. Het gaf me in de donkere zomer van 2022 toch wat steun. En ik voel dat ik dat nu ook wil doen. Dus als je dit leest en je weet hoe dit voelt: je bent niet alleen en er is niets mis met jou. Op welk vlak dan ook.”

Heb jij ook een #ikben1op6-verhaal? Maakte jij ook een verwachtingsverlies mee? Je bent absoluut niet alleen. En samen willen we ervoor zorgen dat mensen die hetzelfde doormaken, zich vanaf nu mínder alleen voelen. We horen daarom graag je verhaal. Bezorg het ons via stephanie.verzelen@dpgmedia.be.

