Julie, Lore en Rob hebben ‘belvrees’. Expert legt uit waarom sommige mensen het zo erg vinden om te telefoneren

Britse kankerpa­tiën­ten kunnen eindelijk pruik van afrohaar krijgen. Kan dat ook bij ons?

Tot nu toe konden jonge Britse kankerpatiënten geen pruik van afrohaar krijgen als ze dat wilden. Een haarstukje maken met zulk kroezend haar is te moeilijk, luidde het verdicht. Kankerorganisatie The Little Princess Trust brengt daar nu verandering in en aanvaardt voor het eerst ook haardonaties van zwarte mensen. Hoe zit dat bij ons? Belgische borstkankerorganisatie Think Pink reageert.

23 mei