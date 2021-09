Julie, Lore en Rob hebben belvrees. Een therapeut legt uit waarom sommigen mensen het zo erg vinden om te telefoneren

“Het is mogelijk om bewust iets te vergeten.” Psycholoog vertelt over het Homer Simp­son-ef­fect, en hoe we dat in ons voordeel kunnen gebruiken

11 augustus We lijken meer dan we denken op Homer Simpson, de pater familias van de welbekende cartoonfamilie. Elke keer hij iets nieuws leert, vergeet hij een eerder opgedane vaardigheid. “Het Homer Simpson-effect is geen nonsens”, zegt psycholoog Tom Beckers. Zullen we dan, wanneer de wetenschap vordert, nare herinneringen en trauma’s uit ons hoofd kunnen wissen? “Er zijn redenen om te denken dat dat zou kunnen lukken.”