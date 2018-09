Jouw sekshoroscoop: dit heeft september voor jou in petto Nele Annemans

01 september 2018

17u37

Bron: Women's Health 1 Nina Wordt september de maand waarin je je grote liefde tegen het lijf loopt? Of eerder om je seksuele fantasieën uit te proberen? Een ding is zeker: het wordt een hartstochtelijke maand volgens astrologe Donna Page. Dit is wat de sterren voor jou deze maand in petto hebben!

Ram (21 maart - 19 april)

Venus, de planeet van liefde en geld, verplaatst zich op 9 september in de Schorpioen en voorziet heel wat sexy energie voor je. Haal op die dag je beste lingerie uit de kast en wakker het vuur weer aan tussen de lakens. Het kan ook dat je in de verleiding komt om een discussie te laten oplaaien met je wederhelft. En hoewel make-up-seks geweldig is, laat je het beter niet zover komen.

Op 25 september creëert de volle maan een geweldige omgeving om iemand nieuw te leren kennen. Ben je single? Zet dan zeker de bloemetjes buiten die avond.

Stier (20 april - 20 mei)

De nieuwe maan die op 9 september aan de hemel staat, is vooral jou gunstig gezind op vlak van romantiek en daten. Als je vrijgezel bent, maak die dag dan zeker plannen om met vrienden uit te gaan en spreek een sexy vreemde aan. In een relatie? Plan dan een date - een échte! - met je wederhelft en spaar koste nog moeite om het gezellig te maken. Denk aan: een nieuwe jurk, bloemen, kaarsen ...

Als je iemand nieuw op het oog hebt, dan is het aan jou om de dingen een beetje op gang te trekken. Betaal hem of haar een drankje in die nieuwe bar om de hoek, of, als het gaat om een vriend met wie je liever verder wil gaan, neem hem of haar dan mee naar een gezellige plek en deel er een biertje of een fles wijn.

Tweelingen (20 mei - 20 juni)

Begin september vraag je je weleens af of je liefdesleven wel zo eerlijk verloopt. Je bent een gever in de slaapkamer, maar krijg je daar ook iets voor terug? Is het antwoord nee, dan is het hoog tijd voor een gesprek met je partner. Op 22 september is dat euvel weer van de baan en kan je weer genieten van je het samenzijn met je wederhelft.

De volle maan op 25 september staat in de vriendschapszone van je horoscoop. Dat betekent dat het een geweldig weekend is om op date te gaan met je beste vriendin. Single? Ga samen met een paar vriendinnen iets drinken en hou je ogen open voor wat nieuw vlees. Je zult verrast zijn hoeveel mogelijkheden dat weekend te bieden heeft.

Kreeft (21 juni - 22 juli)

Je hebt geen tijd voor flauwekul, kreeft, en dat geldt vooral voor je liefdesleven. Als Saturnus op 6 september in de partnerszone van je horoscoop komt, begin je na te denken hoe serieus je relatie is met je seksbuddy. Wil je meer dan alleen seks, of net niet?

Op 9 september zal je er alles aan doen om bij iemand of iets speciaals in de buurt te komen. Je zal je sensualiteit dieper kunnen verkennen dan ooit tevoren dus laat dat moment zeker niet verloren gaan.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

De nieuwe maan op 9 september bevindt zich in de thuis- en gezinszone van je horoscoop. Als jullie families elkaar nog niet ontmoetten, is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Ook als jouw familie nog nooit eerder zag, is het het ideale moment om je partner aan hen voor te stellen. Ben je alleenstaand, dan leer je misschien iemand kennen die veel persoonlijke vragen aan je stelt en écht graaft naar wie je werkelijk bent en dat kan op termijn leiden tot iets groots.

De volle maan op 25 september brengt je een relaxte, romantische vibe. Kortom: het ideale moment om je meest sexy outfit uit de kast halen.

Maagd (23 augustus - 22 september)

Doordat Saturnus op 6 september in de romantische zone van je horoscoop komt, begin je meer na te denken over de romantiek in je leven en hoe je die kan krijgen. Als je een relatie hebt, doe je dat het best door een leuke vakantie te boeken of gewoon samen wat meer onder de lakens te kruipen. Single? Hou dan je ogen open. Die werkconferentie kan weleens eindigen in een onverwacht stomende nacht.

De volle maan op 25 september brengt je helemaal in je meest sexy vibe. Die dag is dus het uitgelezen moment om echt te krijgen wat je wil in bed. Waar wacht je op?

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Als de planeet Venus zich op 9 september in de Schorpioen verplaatst, merk je dat je naar meer diepgang in je seksleven zoekt. Misschien is het tijd voor wat kaarsen en meer oogcontact terwijl je vrijt. De volgende dag komt Mars in je romantische en plezierzone, wat van die dag ook het perfecte moment maakt om te daten.

De volle maan op 25 september doet je nadenken over of je momenteel wel in een relatie zit die je écht wil. Als dat niet zo is, is het tijd om naar buiten te trekken en ze te zoeken.

Schorpioen (23 oktober - 21 november)

Je begint je af te vragen wat je echt wil in een relatie. Wil je iemand als je ex of is het tijd voor iets compleet anders? Op 6 september komt Saturnus in je communicatiezone. Die dag is dan ook je uitgelezen kans om te zeggen wat je precies wel en niet leuk vindt in bed.

De nieuwe maan op 9 september staat in je vriendschapszone, wat wil zeggen dat je een vriend hebt die eigenlijk meer wil dan alleen vriendschap. Denk na voordat je in dit avontuur springt. Het kan moeilijker worden dan je denkt.

Boogschutter (22 november - 21 december)

Venus veroorzaakt deze maand tal van interessante dingen in je liefdesleven. Aan het begin van de maand, komen de relatieproblemen boven die je al een tijdje probeerde links te laten liggen. Dit is dus een goed moment om de confrontatie wel aan te gaan. Op 10 september trekt Venus binnen in je geheimen- en verborgen romantiekzone. Misschien bewaar je een groot geheim voor je geliefde of wil je iemand in de ban houden. Probeer niet voor eeuwig te zwijgen.

De volle maan op 25 september triggert je romantische kant. Die dag is dus ideaal om tussen de lakens door te brengen.

Steenbok (22 december - 19 januari)

Als Venus op 9 september zich in de Schorpioen verplaatst, merk je dat er iets meer aan de hand is met een collage wat niet zo onschuldig is als het lijkt. Ga je over de grens of niet?

De volle maan op 25 september doet je nadenken over de balans tussen je werk en liefdesleven. Is alles naar wens tussen de lakens, of ben je te gestresseerd om je te amuseren? Als dat zo is, is het tijd om daar verandering in te brengen.

Waterman (20 januari - 18 februari)

De nieuwe maan op 9 september is voor jou een heel goed moment om te delen met iemand die erg speciaal is voor jou. Als Mars op 10 september in je sterrenbeeld komt, begin je je zorgen te maken over je tijd. Als je zelf al geen moment hebt om even tot rust te komen, hoe kan je dan ook nog eens tijd vrijmaken voor je wederhelft? Tegen het einde van de maand ben je weer klaar voor wat romantiek dus trakteer jezelf - en je geliefde - op dat nieuw setje dat je al zolang bewaarde voor een speciaal moment.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Natuurlijk, je hebt het druk druk druk, maar maak deze maand ook wat tijd vrij voor je liefdesleven. De nieuwe maan op 9 september staat tegenover jouw sterrenbeeld waardoor het het perfecte moment is om wat meer tijd door te brengen met je partner. Probeer samen naar een concert te gaan of een lokaal kunstfestival zodat je samen kan genieten van een heel nieuwe ervaring.

Als Venus op 9 september zich in de Schorpioen bevindt, wordt er een energiestroom opgewekt waardoor alles erg vlotjes verloopt in je liefdesleven. De zon in het teken van de Weegschaal op 22 september creëert een erg intuïtieve, sensuele sfeer voor jou - laat die niet verloren gaan!