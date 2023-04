Journaliste Karine Claassen leeft even spontaan nu ze mama is: “Soms springen we op de Thalys naar Parijs”

Met een kind in huis sluipt de routine er snel in. Niet bij televisie- en documentairemaakster Karine Claassen. Zij lééft voor het avontuur en vond een manier om dat niet op te moeten geven nu ze een gezin heeft, zegt ze in onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen . “Een kind is veel flexibeler dan je denkt.”

“Weekends zijn heilig voor mij. Ik wil ze vooral niet vooraf volplannen. Dan doe ik de leukste dingen. Als de zon schijnt, ben ik een sucker voor steden. Naar Brussel gaan en een marktje meepikken, er oesters eten en een cava drinken.”

“Ik koop bloemen terwijl ik door de mooie straten vol vintage kuier. Heerlijk. Brussel is voor mij een vaste waarde. Wouter en ik hebben er jaren gewoond, maar zijn onlangs verhuisd naar net over de grens, in het Waalse Gewest. Daar wanen we ons in Frankrijk.”

Quote Als ik zeg: ‘Schatje, ik heb zin om naar het bos te gaan voor een wandeling’, dan zegt Wouter: ‘Maar, baby, dan doen we dat toch gewoon?! - Karine Claassen

“Verder ben ik een koffiesnob die alle nieuwe adresjes als eerste spot. Ik probeer ook veel buiten te zijn en lekker te gaan eten. Of we gaan met vrienden naar een park terwijl de kinderen rond ons fladderen. Soms gebeurt het dat we op de Thalys naar Parijs springen.”

“De leuze ‘go with the flow’ is eigenlijk het enige wat telt. Er zijn genoeg verwachtingen tijdens de week, dus in het weekend hoeven anderen niet op me te rekenen. (lacht) Als ik zeg: ‘Schatje, ik heb zin om naar het bos te gaan voor een wandeling’, dan zegt Wouter: ‘Maar, baby, dan doen we dat toch gewoon?!’.”

“Gewoon doen: het is ons motto. Een kindje maakt dat niet moeilijker. Kinderen hebben regelmaat nodig, maar zijn veel flexibeler dan je denkt. Mijn zoon heeft vooral zijn middagdut nodig, en dat kan in mijn draagzak. In de buitenlucht valt hij zelfs beter in slaap.”

Quote Soms moet je zelfs lui zijn, dat geeft de beste ideeën. - Karine Claassen

“Op een vrijdag als de zon schijnt en mijn werk af is, kan ik echt naar het weekend toeleven. Maar mijn gedachten zet ik elke dag uit, door ver te gaan lopen of door naar de sauna te gaan. Die momenten opsparen tot het weekend is niet gezond. Ik geloof ook niet dat een weekend alles oplost.”

“Sowieso zit ik nog veel te veel in mijn hoofd. Er zit veel vuur, passie en ambitie in mij, en tegelijk ben ik rustig en ingetogen. Die extraverte en introverte kant fungeren mooi naast elkaar. Soms moet je zelfs lui zijn, dat geeft de beste ideeën. Ik durf het nu ook te zeggen als ik toch een afspraak wil cancelen.”

“En omgekeerd: mijn deur staat altijd open voor een lastminutewijntje. Ik voel heel goed waar ik nood aan heb. Dit weekend is dat een verse bos bloemen. (glundert)”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: