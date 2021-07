Journalist Roxanne test games uit om te spelen met haar vriend. Game-developer geeft tips: “Een betere relatietest dan ‘Temptation Island’”

Journalist Roxanne: Mijn vriend en ik zijn bijna vijf jaar samen. Een constante in al die jaren, naast onze liefde voor elkaar uiteraard, is zijn liefde voor games. Hij is er dol op en probeert mij er al lang bij te betrekken. Tot voor kort met weinig resultaat. Ik vond games lawaaierig, stresserend en vooral tijdverspilling. De weinige keren dàt we samen gameden, eindigden in ruzie. Maar... soms is liefde elkaar ontmoeten in het midden. Compromissen sluiten. Ik realiseerde me dat ik een deel van hem niet kende, omdat ik nooit in het gamen was meegegaan. Ik wilde het een kans geven. Het uittesten. Dit keer voor écht.