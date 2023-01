Journalist Roxanne doet de ‘10 dagen masturbatie’-challenge: “Het is geen groot orgasme dat maar blijft duren”

Triootjes beleven: Lize, Anna en Tom vertellen expliciet hoe dat écht verloopt. “Single vrouwen zijn ‘unicorns’”

Seks met meerdere mensen staat bij velen bovenaan het verlanglijstje. Dat blijkt zelfs uit onze reeks ‘Breek de Week’ waarin heel wat Vlamingen toegeven dat ze erover fantaseren. Lize, Tom en Anna probeerden het al een keertje en klappen uit de biecht over álle voordelen en de valkuilen. Hoe begin je eraan? Nodig je een vriend(in) of vreemde uit in bed? En wat met jaloezie? “Een trio is niet vergelijkbaar met ‘gewone’ seks. Je spreekt af om 20 uur ’s avonds en vrijt de hele nacht door.”

