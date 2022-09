Josje Huisman lanceert haar eigen hoedenmerk. “Nee, dit is niet mijn definitieve afscheid van tv of muziek”

Heel vroeger - denk begin vorige eeuw – hoorde er een hoed bij elke outfit. Die tijden komen hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug, maar het valt op dat hoofddeksels de laatste jaren een gestage comeback maken. Ex K3'tje Josje Huisman (36) ziet het graag gebeuren: na jaren als hobbyist laat ze haar eigen merk en hoedencreaties los op de wereld. Met Cornelia wil Josje het geklede imago van het item helemaal onderuit halen. Prinses Delphine is alvast fan. “Als je iets maakt waar je zelf tevreden over bent, slaap je ‘s nachts lekker.”

September is modeweekmaand. De hipste vogels ter wereld landen in Londen, Milaan, Parijs en New York en dragen daarbij opvallend veel hoofddeksels – veel baseballpetjes maar ook hoeden in allerlei vormen en maten. ‘Big Little Lies’-actrice Shailene Woodley verscheen in een zwarte boothoed bij Christian Dior. Rapper Machine Gun Kelly viel op in Milaan met zijn fluffy roze vissershoedje, helemaal in de stijl van de nineties en Y2K. Superinfluencer Chiara Ferragni ging voor een baret. En ook vaste hoedendraagster en zangeres Erykah Badu stelde niet teleur en dook overal op – van Londen tot New York.

Machine Gun Kelly en zijn dochter - Shailene Woodley - Erykah Badu

Ook op de catwalks voor lente 2023 waren hoeden het hoogste goed. Zeker bij Burberry, Casablanca (cowboyhoeden!), Dior Homme, Kenzo, MaxMara en Moschino waren ze alomtegenwoordig. En dat is allang niet meer het eerste seizoen. Hoeden waren lange tijd een beetje in de ban geslagen – de associatie met stijve royals of ouderwetse omaatjes was snel gelegd – maar de laatste paar jaar zetten ze de modewereld weer op zijn kop.

Erykah Badu

Enkel lol, geen verplichting

Van de buckethat tot de bohohoed en de panama - modehuizen, celebs en influencers zijn er dol op. En ook Josje Huisman heeft een hoge pet op van hoeden. Opgegroeid in een domineesgezin in het noorden van Nederland, hebben hoeden altijd al deel uitgemaakt van haar leven. “Waar mijn ouders vandaan komen, is het heel normaal om met een hoed naar de kerk te gaan. Zelf hoefden we dat niet te doen. Tenzij er een begrafenis van een familielid was of zo. Ik ben dus vooral opgegroeid met de lol ervan, en niet de verplichting. Voor mij is het een accessoire dat niet heel ver van me af staat.”

Quote Hoeden maken was voor mij een manier om lekker met mijn handen bezig te zijn en helemaal nergens aan te denken Josje Huisman

Al sinds haar tijd bij K3 begon ze met een hoedenopleiding. In 2019 maakte ze een hoed voor Xandres en toch duurde het nog drie jaar voor ze nu met haar eigen merk op de proppen komt. “Het was altijd al een lang gekoesterde droom van mij, maar ik schoof het steeds maar voor me uit. Alsof ik op het beste moment aan het wachten was. Je kent dat wel: als je iets heel graag wil doen, wil je er aan de ene kant volledig voor gaan en aan de andere kan je jezelf soms ook tegenhouden met allerlei onnozel geneuzel. Tot ik vorig jaar dacht: ‘Waar wacht ik eigenlijk op?’”

Lang heeft ze ook de druk van een eigen label wat willen afhouden. “Hoeden maken was voor mij een manier om lekker met mijn handen bezig te zijn en helemaal nergens aan te denken. Als je er een business van wil maken, komt er natuurlijk veel meer bij kijken. Maar ik zag het vooral als een hobby. Toen ik er net mee begon, had ik zo’n drukke carrière en was ik met zoveel andere dingen bezig. Nu heb ik mijn focus verlegd en zie ik dit echt als mijn job. Dan maakt die druk ook niet meer zoveel uit.”

“Ben rebel én klassevrouw”

Voor de naam van haar merk haalde ze de inspiratie bij haar identiteitskaart. Haar doopnamen zijn Josina Cornelia, en Josje vindt ‘Cornelia’ stoer en tegelijk romantisch klinken. “Zelf ben ik een rebel en een klassevrouw. Als vrouw heb je altijd twee kanten, of zelfs een pak meer, die op het eerste gezicht tegenstrijdig maar toch complementair zijn. Met een hoed kan je je hele look transformeren en switchen van de ene stijl naar de andere. Het toont ook meteen karakter. Mensen die een hoed dragen, boeien mij meteen. Het straalt meteen iets uit.”

Net dat is voor veel mensen een groot obstakel. Zet een hoed op je knikker en je blijft niet lang onder de radar. Er hoeven zelfs niet eens pluimen, tropisch fruit of hele jachtpartijen met patrijzen aan te hangen, zoals in lang vervlogen tijden. “Ik hoor weleens dat mensen zich te opgekleed voelen met een hoed, maar ik wil met mijn merk tonen dat het ook toegankelijk kan en je ook een hoed kan dragen zonder dat je je er opzichtig mee voelt. Het is ook maar wat je gewend raakt. Er is een tijd geweest dat ik me zonder pet of hoed buitenshuis zelfs naakt voelde. Ik begrijp dat een hoed misschien niet voor iedereen is, maar er is wel altijd voor iedereen een hoed te vinden die past (zie ook onderaan voor Josjes ultieme tips).”

Quote Als mensen een hoed van Cornelia kopen, weten ze ook dat die echt door mijn handen is gegaan. Dat maakt het heel persoon­lijk Josje Huisman

Net om zoveel mogelijk zieltjes aan te spreken en er je eigen twist aan te geven, heeft Josje drie vormen of modellen uit haar hoed getoverd. Telkens in zestien kleuren. “Dat lijkt heel veel, maar in se gaat het om een heel beperkte oplage. Ik ben heel erg nauw betrokken bij het maakproces. Een atelier in Spanje staat in voor de vormen en het persen. De voeringen en de linten die je eventueel om de hoed kan wikkelen maak ik zelf, hier in mijn atelier in Zwolle in Nederland. Dat ambachtelijke heb ik van thuis mee gekregen. Mijn moeder maakte zelf haar tassen en kleren. Als mensen een hoed van Cornelia kopen, weten ze ook dat die echt door mijn handen is gegaan. Dat maakt het heel persoonlijk.”

Zich laten leiden door de heersende hoedentrends – ja, dat bestaat – heeft Huisman naar eigen zeggen niet. Ze heeft vooral dingen gemaakt die ze zelf al jaren draagt of zou dragen. “Ik zie wel dat kleur nu heel belangrijk is in de mode en dat heb ik ook toegepast. We hebben met zijn allen nood aan schoonheid en escapisme. Het leven heeft ook veel mooie kanten, en daar mag je je nog altijd best naar kleden. En dan vind ik ook daar weer een hoed het ultieme accessoire. Een hoed is bijna een ode aan het leven.”

Quote Ik doe dit echt vanuit mijn passie en vanuit mijn liefde voor hoeden. En die wil ik delen met iedereen die er ook interesse voor heeft Josje Huisman

Pleziertje blijven gunnen

Een hoed van goede kwaliteit kan ook een serieuze investering zijn. Een handgemaakte creatie van Josje kost je tussen 325 en 375 euro. Niet evident voor velen in deze barre tijden, waar elke eurocent vierdubbel wordt omgedraaid. “Mijn droom was altijd om dit te doen, dus ik ga nog niet te veel beren op de weg zien. Natuurlijk ben ik niet blind voor wat er allemaal om ons heen aan het gebeuren is, maar ik denk dat er tegelijk ook een tegengeluid klinkt en er mensen zijn die zichzelf ondanks alle doemberichten die aandacht willen blijven geven en zich dat plezier gunnen.”

Josje weet na jaren in de showbusiness ook als geen ander dat je niet iedereen kan plezieren. Haters will be haters. Al ligt ze daar niet echt wakker van. “Als je iets maakt waar je zelf tevreden over bent, slaap je ‘s nachts lekker. Niet iedereen heeft het zo begrepen op een hoed, en niets zal hen van het tegendeel overtuigen. Prima voor mij. Ik doe dit echt vanuit mijn passie en vanuit mijn liefde voor hoeden. En die wil ik delen met iedereen die er ook interesse voor heeft.”

Kroon op het werk

Interesse komt er zelfs uit de allerhoogste kringen. Josje maakte al een creatie voor prinses Delphine, die hem droeg op de nationale feestdag afgelopen zomer. En een vervolg is niet helemaal uitgesloten. Royals blijven de gretigste afnemers van hoeden. Voor hen is het een soort ersatz voor een kroon of tiara. Wordt Josje binnenkort de nieuwste Fabienne Delvigne, al 25 jaar de favoriete hoedenmaakster van koninginnen als Paola, Máxima en Mathilde? “Nou, met plezier. (lacht) Máxima mag me altijd bellen, maar dat weet ze intussen wel. Dat heb ik in interviews nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar het is zeker niet zo dat Máxima voor mij het hoogst haalbare is. Ik maak hoeden voor alle vrouwen die eigengereid kiezen voor hun eigen stijl en daar geen toegevingen in doen. Zo sta ik zelf in het leven. Ik doe graag dingen op mijn eigen manier en ik sta voor waar ik in geloof.”

Tot slot, maakt ze met de launch van haar hoedenmerk nu definitief een kruis over haar mediacarrière? Een eigen bedrijf runnen vergt veel tijd en aandacht. “Momenteel ligt de focus natuurlijk op mijn hoeden, maar ik doe ook nog af en toe tv-werk en andere toffe projecten. Misschien binnenkort zelfs theater. Dit is dus zeker geen afscheid van muziek of tv. De liefde voor de spotlights en poplife zal ik altijd houden. Dat vlammetje geraakt nooit gedoofd, hoor.”

Josjes tips voor de perfecte hoed Meten is weten

"Als je online een hoed koopt, is het belangrijk dat je je hoofdomtrek goed opmeet. Je hebt enkel een lintje nodig en een meetlat. Je meet van en naar het midden van het voorhoofd, boven beide oren en aan de achterkant net boven de halsholte. Meest ideaal is om een lint van 2 cm te nemen en dat even vast te spelden, dan kan je even voelen of de druk niet te groot wordt. Daarna meet je het na met een meetlint of meetlat. Dit is je hoofdmaat in cm." Oog voor de vorm

“Let op de vorm van je gezicht. Heb je meer een vierkant vorm gezicht en/of scherpe kaaklijn, kies dan voor Billy Rose. Voor een ronder gezicht, kies je eerder voor Ivy Rock of Poppy Max. Mensen met een hartvormig gezicht, een diamantvorm of ovaal gezicht hebben geluk, zij kunnen praktisch alles op hun hoofd zetten.” Balans is alles

“Probeer altijd balans te krijgen in de combinatie van je postuur en je outfit. Big outfits ask for big hats.” Straal zelfvertrouwen uit

“Alles staat goed met een gezonde dosis zelfvertrouwen. Moet je nog een beetje wennen aan het dragen van een hoed? Draag ‘m dan eerst regelmatig thuis, of op vakantie, waar je niemand kent. Als je het eenmaal gewend bent, wil je niet meer zonder hoed de deur uit.” Er is altijd een perfecte gelegenheid

“Een hoed kan altijd: als het koud is buiten, of juist heel warm als bescherming tegen de zon en de hitte. Om naar de kerk of andere religieuze aangelegenheden te gaan, of naar de paardenrace. Bij een trouwfeest of (tuin)feest. Als je een bad hair day hebt. En eigenlijk altijd wanneer je er zin in hebt.”

De hoeden van Cornelia zijn vanaf 29 september te koop via corneliaworld.com. Op zaterdag 1 oktober stelt Josje haar hoeden voor op een catwalk tijdens Antwerp Fashion Week, samen met creaties van ontwerper Pol Vogels.

