Jorien (35) is onzeker over haar mamabuikje. Onze ‘fashionfixer’ geeft tips: “Deze snit is ideaal”

Lezeres Jorien is trots op haar drie kinderen, maar iets minder op haar buik die ze eraan heeft overgehouden. “Nochtans sport ik veel, maar die zone is het moeilijkste en duurt het langst om resultaat te krijgen.” Ze zoekt dan ook haar heil in haar kleerkast, met kledingstukken die haar ‘probleemgebied’ flatteren. Al weet ze niet zo klaarhelder hoe. Onze ‘fashionfixer’ en moderedacteur David Devriendt kent wel een paar trucjes. “Dit stuk verlegt de aandacht naar de borststreek.”

Iedereen kan weleens een hulplijn gebruiken als het op mode en kleding aankomt. Om de zoveel tijd helpt onze moderedacteur David Devriendt een lezeres met een prangende kwestie. Beschouw hem maar als jouw nieuwe ‘modevriend’, als ‘de fashionfixer’.

Jorien Vanparys (35) uit Herent bij Leuven is projectassistente bij een projectontwikkelaar en de fiere mama van drie schatten van kinderen. De oudste is 9, de jongste is 3. “Ik ben vier keer zwanger geweest, maar heb één kindje verloren tijdens de zwangerschap. Na de bevalling van mijn oudste had ik vrij snel mijn figuur terug - ik was maar zeven kilo bijgekomen. De andere twee zwangerschappen hebben toch wat hun sporen nagelaten. Mijn buikje is niet meer zo plat als vroeger en ‘s avonds heb ik ook vaak een opgeblazen gevoel.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jorien Vanparys uit Herent © rv

“Ik probeer mijn buik te verdoezelen door mijn T-shirts wat te laten bloezen en draag veel hoge broeken en blazers. Cropped tops? Heel mooi, maar niet voor mijn figuur. Mijn armen of benen, allemaal geen probleem, maar mijn buik steek ik liever een beetje weg. Dat is de zone die me het meeste stoort. Ik sport nochtans veel, maar de buikzone is het moeilijkst en het duurt ook het langst voor je resultaat ziet. Ik grijp ook vaak terug naar zwart, omdat dat afslankt. Ik zou graag wat tips willen om toch mee met de trends te zijn en mijn buikje/heupen/billen niet te accentueren. Ik wil de hippe mama aan de schoolpoort zijn.”

Dit zegt NINA’s moderedacteur David Devriendt, alias de ‘fashionfixer’

“Een kind op de wereld zetten, laat staan drie, is een prestatie om trots op te zijn. Jammer genoeg zijn veel mama’s achteraf niet meer zo trots op hun buik die door de zwangerschap(pen) voor hen niet meer hetzelfde is als voorheen. Ik hoor dat toch van heel kersverse en minder kersverse moeders. Het zogenaamde mamabuikje is iets wat velen liever een beetje camoufleren. Veel influencers en hippe mama’s laten dat tegenwoordig niet meer aan hun hart komen, maar niet iedereen voelt zich daar even prettig en comfortabel bij.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 'Fashionfixer' en onze moderedacteur David Devriendt. © rv

“Jorien behoort tot de laatste categorie en heeft met de jaren zo al haar eigen arsenaal aan trucjes aangelegd. En die zijn aan de basis prima – ze heeft er best een oog voor. Alleen kan ze over het algemeen nog iets meer aandacht besteden aan de snits van haar silhouetten en/of meer kleur toevoegen. Zwart is nooit fout, maar op een van de foto’s die ze van zichzelf doorstuurde, draagt Jorien een prachtige fuchsia blazer met een blauwe blouse eronder die haar heel goed staat. Mijn raad aan haar: ga op dat elan verder, en zet vooral je andere troeven extra in de kijker.”

1. De juiste jurk

“Zoveel jurken, zoveel keuze. Al is niet elke snit even ideaal. Bodycon dresses, die heel nauw aansluiten op het lichaam, zijn een supergrote trend. Zeker na corona is het modebeeld terug hedonistisch en party ready. Alleen voelt niet iedereen zich daar even zelfzeker in. Gelukkig mag het ook nog altijd een tikje losser, in de letterlijke betekenis van het woord. Een beetje oversized is nog altijd supertrendy. Japanse designers heten dat ‘ma’, de lege ruimte tussen het kledingstuk en het lichaam. Flowy maxi-jurken zijn altijd een goede optie. Ze bestaan er intussen in alle kleuren en doen meteen ook denken aan vakantie. Extra mooi meegenomen in het grijze België.”

“Ook jurken met een visuele hoge taille, of empire-taille, zijn perfect. Ze verleggen de aandacht naar de borststreek, en van daaruit valt de jurk flatterend over de buikzone. Pluspunt als er ook plooien en ruches aan zitten. Die hebben de fantastische gave om het een en ander te verdoezelen.” (zie ook verder)

“En dan zijn er nog doorknoopjurken – al seizoenen lang een hit. Met dank aan hun uitmuntende aanpassingsvermogen. De knoopjes kan je zowel bovenaan als onderaan open laten voor een streepje bloot (afleiding van de buik!), en met het lint pas je heel makkelijk zelf aan hoe strak je de jurk wil maken in je taille. ‘s Ochtends kan het strakker, ‘s avonds, moest je je wat opgeblazen voelen, kan het ietsjes losser. Maar stijlvol is het altijd. Een subtiele print maakt het direct ook een pak spannender dan in unikleur.”

“Ook kortere jurken zijn absoluut een optie, zolang ze maar niet te fel aanspannen. Jorien geeft aan dat ze trots is op haar benen en een mini-jurk zet die extra in de verf en leidt de aandacht weg van de buikzone. Het helpt ook als de jurk extra details heeft, zoals pofmouwtjes, lintjes, een vierkante halslijn en ruches aan de onderkant. Allemaal subtiele afleidingsmanoeuvres. Eén + één + één is in dit geval een tien.”

2. De coole mom jeans

“De lagetaillejeans is nu helemaal opnieuw hot door de Y2K-hype maar niet altijd ideaal als je complexen hebt over je buik. Dan is de high rise jeans of de mom jeans beter, veiliger en minstens even populair. De mom jeans kreeg zijn naam omdat het door zijn vorm een mamabuikje perfect weet af te zwakken. Kersverse influencermama’s zoals de Duitse Viktoria Rader zijn er grote fan van. Vooral met rechte en wijde pijpen, die ze bij voorkeur ook nog eens oprollen. Een leuk detail die de mom jeans meteen naar een hoger niveau tilt. Altijd mooi in combinatie met een blazer – ook een topstuk om een taille te creëren en de aandacht af te leiden. Dat heeft Jorien zelf al door.”

“Maar jeans is maar één optie. Er zijn genoeg geklede broeken die hoog tot tegen de navel komen, en je silhouet ook onderaan iets meer impact geven. Zeker als je gaat voor een iets wijder exemplaar. Of voor een mooie wollen broek. Een elastische band geeft iets meer rek en vrijheid. Alles is ook perfect te combineren met sneakers – de favoriete schoenen van Jorien en heel veel mama’s.”

3. Asymmetrisch en uitsnijdingen

“De wintercatwalks puilden uit van de cut-outs en asymmetrische snits, en dat is ook goed nieuws voor vrouwen die niet zo tevreden zijn met hun tummy. Ook voor hen is zo’n top waarbij ze hun schouders of armen kunnen laten zien soms een godsgeschenk. Zolang de aandacht daar maar op ligt. Geen zin om iets nieuws aan te schaffen? Je kan ook bestaande symmetrische truien uit je kast volledig zelf vervormen door ze wat meer naar één schouder over te hellen. Simpel maar effectief. Op TikTok vind je heel wat filmpjes van hoe je dat allemaal kan doen. Inspirerend!”

4. Trendy ruches en plooien

“Het klinkt tegenstrijdig, maar ruches, smock, strikjes en linten ter hoogte van de buik zijn perfect om een

mamabuikje wat te camoufleren. Ze zorgen namelijk voor een optische illusie. Op die manier kan je zelfs ook jurken aan die normaal niet veel aan de verbeelding overlaten, zoals satijnen of zijden jurken. Shapewear kan helpen voor een glad effect onder dat soort jurken. Al is die keuze erg persoonlijk. Sommige vrouwen vinden corrigerend ondergoed extreem beperkend, vrouwonvriendelijk en niet meer van deze tijd, anderen rekenen erop voor net dat tikje meer zelfvertrouwen.”

5. Het bloezende effect

“Een klassieker, die Jorien in het dagdagelijkse leven naar eigen zeggen al vaak toepast, is om bovenstukken mooi te laten bloezen. Maar ook daar kan je met kleine extra ingrepen al een groot verschil maken. Doe bijvoorbeeld de French tuck, waarbij je een hemd frontaal wel instopt, maar aan de zijkant(en) los laat hangen. Of zet enkele knoopjes open en creëer wat meer decolleté. Ook de snit is van tel. Een beetje oversized geeft meteen fashionvibes. Qua kleur: je kan heel simpel gaan met een crispy (of slouchy) wit hemd of extra met een opvallende kleur, zoals elektrisch blauw of limoengroen. Jorien toont met haar knalroze blazer dat ze staat met zulke popkleuren en ook het lef heeft om ermee voor de dag te komen. En dat is het allerbelangrijkste. Mode is zoals voetbal: je hebt er ballen voor nodig.”

“Een van mijn favorieten: het tuniekhemd dat je over je broek kan laten hangen. Neem daarbij een voorbeeld aan Paulien Riemis, absoluut een van de stijlvolste influencers van ons land. Zij draagt vaak zulke blouses in flashy kleuren (fuchsiaroze, limoengroen ...) en speelt vaak met de knoopjes. De ene keer doet ze ze helemaal dicht, de andere keer laat ze er enkele open tot zelfs net boven haar navel. Perfect te combineren met een hogetaillebroek. Very stylish en een luchtiger alternatief voor Joriens roze blazer.”

“And last but least, het joggingpak. Dat blijft na corona nog altijd hot, want de athleisuretrend blijft belangrijk. Ook een publiekslieveling bij mama’s wereldwijd, want gemakkelijk en snel om aan te trekken. Wat helpt als je drie kinderen in het gareel moet houden. Mijn advies aan Jorien: maak het cool. Hoe je dat doet? 1) Neem hem licht oversized. 2) Een pak in leuke snoepkleurtjes of pastelkleuren geeft meteen een vibe. 3) Combineer met juwelen. Draag er een ketting of meerdere kettingen op, eventueel met de initialen van je kinderen. Dat trekt de aandacht en vertelt meteen een heel persoonlijk verhaal. En het maakt de casual outfit meteen een pak chiquer.”

