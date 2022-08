Jordi en Jacqueline gingen na een financiële crisis te voet naar Spanje. “Alles verliezen was het beste wat ons kon overkomen”

Een droomreis zonder je blauw te betalen: Femke ontdekte Peru. “We overnacht­ten telkens voor 20 euro”

Of het nu in Amerika, Indonesië of Peru is: globetrotters Femke (26) en Jasper (28) vertoeven nergens liever dan tussen de locals. Heel mooi meegenomen: het maakt je verre reis een pak goedkoper. Femke vertelt over hun meest recente avontuur naar Peru, en deelt haar beste budgettips. “Surf naar de lokale website van de kleinere vliegtuigmaatschappijen. Toen we de website in het Spaans bekeken in plaats van het Engels, bleek onze vlucht plots goedkoper.”

