Jongeren lezen meer, maar dan liefst dit genre dat hen rode oortjes geeft. “Het is niet allemaal extreem”

Blijft Madonna provoceren nu ze 65 is? “Zelfs op haar nonnen­school flirtte ze met haar kleding”

Madonna, de Queen of Pop, blaast vandaag vijfenzestig kaarsen uit. In oktober viert ze dat met ons wanneer ze in het Antwerpse Sportpaleis staat met ‘The Celebration Tour’. Maar na veertig jaar op het podium: is de Queen of Pop vergane glorie, zoals velen beweren? Onze moderedacteur loodst je door haar meest opvallende outfits. “Elke outfit die Madonna draagt, vertelt een verhaal.”