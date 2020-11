Jongeren delen massaal hun ‘mental health score’ online dankzij Belgische zelfhulpapp: “Het is een noodkreet”

Vroeger waren mentale problemen het laatste dat je op sociale media zou gooien. Maar nu de eenzame lockdowns hun tol eisen, gebeurt het massaal. De Belgische mental health app ‘MijnKwartier.be’ ontwikkelde een zelftest voor je mentale gezondheid. Deze is vooral populair bij jongeren die nu massaal hun mentale score delen op Tiktok: de challenge met hashtag #15Minutes4Me is goed voor meer dan 8 miljoen hits. Bedenker van de app Dr. Paul Koeck, huisarts en psychotherapeut, heeft het over een noodkreet. “Wanneer je langs die Tiktokfilmpjes scrolt, krijg je maar weinig vrolijke gezichten te zien.”

Al tijdens de eerste coronapiek in maart, kende MijnKwartier.be een enorme toename in bezoekersaantal. Nu, tijdens de tweede golf, lijkt het hek helemaal van de dam. Volgens Koeck is het aantal inschrijvingen voor het zelfhulptraject bijna vervijfvoudigd.

Noordkreet

Jongeren zetten de scores die ze op de zelftest behalen, nu massaal online. “Dat had ik nooit verwacht”, vertelt Dr. Paul Koeck, bedenker van MijnKwartier.be. “Het fascineert me, maar geeft toch vooral het signaal dat de pandemie op veel jongeren zwaar begint te wegen. Het is een noodkreet: ‘Zie dat ik het moeilijk heb. Help me.’” De app is wereldwijd actief en wint aan populariteit via TikTok. “Iemand, we weten niet wie, maakte op TikTok een challenge van de zelftest. Gisteren telde #15Minutes4Me 8 miljoen hits, zeker nadat Fox News de hype oppikte gingen de cijfers pijlsnel de hoogte in.”

Waarom voelen jongeren nu de drang om online zo eerlijk te zijn over hun mentale struggles? ? “Alles begint nu wel heel lang te duren”, zegt Koeck. “Natuurlijk zullen een heleboel jongeren hun score delen uit nieuwsgierigheid of om een statement te maken over zichzelf, wat ook perfect bij hun leeftijdsfase past. Toch, wanneer je langs al die Tiktokfilmpjes scrolt, zie je maar weinig vrolijke gezichten. Je voelt het gewoon, die jongeren voelen zich echt niet goed.”

Nood aan perspectief

Een groot deel van het probleem is volgens Koeck dat jongeren nood hebben aan perspectief. “Maar voor we met z’n allen gevaccineerd zijn, is er niemand die hen perspectief kan geven. Ze moeten dan ook leren dat perspectief niet iets is wat je krijgt, maar iets waar je voor kiest en dat je zelf opbouwt.”

Vertrek op minivakantie

Hoe je dat concreet doet, daar biedt de app MijnKwartier.be een antwoord op. “De app kan ook dienst doen als therapeut. Deelnemers kunnen dagelijks tijdens een kwartiertje zelftherapie met oefeningen en zelfreflectie aan de slag gaan, met trucjes en technieken toegepast op de pandemie.” Een van de trucjes is om op een mentale minivakantie te vertrekken. De app leert je hoe je jezelf terug kan katapulteren naar die geweldige strandwandeling langs de Spaanse kust die je vorig jaar maakte. Door die wandeling te herbeleven, zou je immers dezelfde hormonen aanmaken als wanneer je de wandeling echt maakte. Het effect is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar zou toch aardig in de buurt komen.

Heldenapp

De app heeft daarnaast ook een heldentraject, specifiek gericht op mentale hulp voor hulpverleners. “We willen er ook zijn voor artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorgsector. Zij krijgen nu maar al te vaak te maken met traumatische herinneringen. De nood aan online hulpverlening is groot”, zegt Dr. Paul Koeck.