Jonge vrouwen stoefen online met hun ‘girl dinners’. Ook al zien die er echt niet zo indrukwekkend uit

Wie geen zin heeft in kokkerellen vanavond, kan nu opteren voor een girl dinner : een simpele, snelle, goedkope ‘maaltijd’. Of beter gezegd: een mengelmoes van alle restjes die in je koelkast liggen. Het fenomeen is razendpopulair onder jonge vrouwen op sociale media. Diëtiste Alessia Couvreur legt uit of het gezond is. “Voor deze mensen niet.”

Je herkent het vast wel. Je bent alleen thuis en hebt geen zin of je bent te moe om te koken. Of je hebt geen al te grote honger. Wat eet je dan? Van kaas en charcuterie tot popcorn, chocolade of gewoon een beetje van alles wat je nog in de koelkast had, mooi gepresenteerd op een bord. Al dan niet met een glaasje wijn erbij.

♬ original sound - hanana @starsguideme_ I thought i was the only one until i realised there’s a whole trend 😅✨🌸🤍🫧💕 #girldinner Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat heet dan een ‘girl dinner’, een nieuwe trend op de video-app TikTok met meer dan 750 miljoen views. Het is makkelijk, snel en bovendien goedkoop. Je hoeft niet uren te staan koken voor jezelf, je partner of kinderen. Noch hoef je door alle kookboeken te bladeren op zoek naar inspiratie voor gerechten. En als kers op de taart is het een fijne, stijlvolle manier om voedselverspilling te voorkomen.

Toch een donker kantje?

De inmiddels superpopulaire term werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse Oliva Maher. In een video toonde ze haar snijplank met wat kaas en fruit, wat ze een ‘girl dinner’ noemde. Sindsdien deelden talloze andere vrouwen een filmpje van hun versie van een ‘girl dinner’. En dat kan en mag dus letterlijk van alles zijn.

@liviemaher #girldinner #medievaltiktok ♬ original sound - Olivia Maher Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kan zo’n bord vol snacks wel gezond zijn en ter vervanging van een volwaardige maaltijd dienen? Als er genoeg op ligt wel, vinden de vele TikTok-video’s. Maar lang niet iedereen is het daar over eens.

Zo zijn de porties opvallend klein. “Plus, een zak popcorn is geen avondmaal”, zegt een andere TikTok-gebruiker die van mening is dat de trend mogelijk ongezond eetgedrag zou promoten als de norm.

Dit zegt een diëtiste. “Een handvol chips verzadigt niet”

Het is ook diëtiste Alessia Couvreur opgevallen dat de porties van zulke ‘girl dinners’ erg klein zijn. “Vooral het jonge doelpubliek, dat in grote aantallen op TikTok zit, zal misschien geloven dat dit de portie is dat je moet eten. Dat dit gezond is en hoe een maaltijd er hoort uit te zien. Dat vind ik gevaarlijk.”

“Ik raad aan om zelf goed te proberen aan te voelen wanneer je voldaan bent en je niet te spiegelen aan wat je in die filmpjes ziet, omdat dat zogezegd cool is. Eet totdat je genoeg hebt.”

Volledig scherm Diëtist Alessia Couvreur. © Yuko Nijsen

Al kan een ‘girl dinner’ per week zeker en vast geen kwaad, zegt ze. “Op basis van één maaltijd kan ik niet oordelen of iemand gezond eet of niet. Je ziet in de video’s niet wat de persoon ’s middags heeft gegeten of de rest van de week. Één ‘girl dinner’ maakt niet dat je ineens ongezond eet.”

Zelfs als je zo’n snackbord elke dag wil eten én als daar chips of chocolade op ligt, maakt Couvreur zich niet meteen zorgen. “Het belangrijkste is dat je doorheen de week gevarieerd genoeg eet”, benadrukt de diëtiste. “Want anders kan je voedingspatroon al snel eentonig worden.”

“Als je een bordje met restjes samenstelt, moet er vooral een goede balans zijn tussen eiwitten, koolhydraten en vetten. Leg er dus bijvoorbeeld crackers met hummus en wat rauwkost bij. Die dingen bevatten meer nutritionele waarde dan een handvol chips en gaan je ook langer verzadigen.”

Lees ook: