Jolanda (52) toont haar beachbody. “Mensen vragen me bij welke plastische chirurg ik geweest ben”

“Op mijn billen heb ik cellulite, kon ik dat maar veranderen.” Jolanda (52) staat op een kruispunt in haar leven. Niet alleen is ze opnieuw aan het studeren, ze voelt ook dat de menopauze nadert. Ze probeert haar zelfbeeld daar niet door te laten beïnvloeden. “Voor mijn moeder was het een héél moeilijke periode.”

Je kan Jolanda gerust een vrouw van de wereld noemen. Ze is geboren in Nederland, woont nu in Brussel, maar heeft haar hele leven veel gereisd. En binnen enkele maanden geeft ze haar carrière een bijpassende wending, dan gaat ze aan de slag als stewardess. Voor ze aan dat nieuwe hoofdstuk in haar leven begint, wil ze nog even genieten van de rust, de zee en de zon in Oostende, waar we haar treffen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jolanda: “Euhm ... Wat een moeilijke vraag. (laat een lange stilte vallen) Ik heb best wel mooie oren. En een goeie neus. Die is klein en fijn. Soms denken mensen dat hij fake is. Ik heb al geregeld de vraag gekregen: ‘Wauw, bij welke chirurg ben jij geweest’? Terwijl hij puur natuur is.”

Volledig scherm Jolanda: "Mensen denken soms dat mijn neus fake is." © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

“De rest van mijn gezicht, zoals mijn mond en ogen, vind ik redelijk gewoontjes. Ik probeer wel goeie crèmes te smeren om mijn huid te verzorgen. Ik gebruik sowieso een zonnecrème met factor 50 en recent heb ik het cosmeticamerk The Ordinary ontdekt. Daar ben ik erg tevreden over. Sommige producten prikken een beetje, maar ik heb de indruk dat ze goed werken tegen rode vlekjes en fijne lijntjes.”

“Make-up draag ik zo min mogelijk. Ik ben van het principe: het is beter om je huid goed te verzorgen, ook van binnenuit, want dan heb je geen fond de teint en dergelijke nodig. Alleen voor mijn job als stewardess zal ik me moeten opmaken.”

Meer dan zestien jaar geleden liet ik een borstver­gro­ting uitvoeren Jolanda

“Mijn borsten zijn oké. In tegenstelling tot mijn neus heb ik daar wél aan laten werken. Nadat ik mijn drie kinderen borstvoeding had gegeven, bleef er niks meer over van mijn boezem. Mijn gynaecoloog stelde toen een borstcorrectie voor, en ik dacht: waarom niet?”

“Destijds ben ik voor de kleinste implantaten gegaan, zodat mijn borsten er nog natuurlijk uitzagen. Een goede keuze. Want ondertussen heb ik ze meer dan zestien jaar en ben ik er nog steeds gelukkig mee. Ze voelen als een deel van mezelf.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn benen. Daar moet ik geen seconde over twijfelen. Ik heb echt van die typische, Nederlandse fietsbenen. Dat is altijd zo geweest. Vroeger woonde ik een tijdje in Frankrijk, toen zag ik alleen maar Françaises met mooie, slanke benen. Jaloers dat ik was. (lacht)”

“Op mijn billen heb ik ook cellulite en striemen. Ik wéét dat het normaal is. Ik wéét dat veel vrouwen er last van hebben. Dus in dat opzicht kan het me niet veel schelen. Maar anderzijds: moest ik het kunnen veranderen, zou ik het doen. (lachje) Sinds ik studeer, moet ik veel op een stoel neerzitten, en zijn de putjes en lijntjes erger geworden. Daarom probeer ik drie keer per week te zwemmen. Dat doet me veel deugd - zowel voor mijn lichaam als mijn geest.”

SWIPE. Jolanda straalt tijdens onze shoot op het strand

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Gezien mijn leeftijd vind ik het belangrijk om gespierd en relaxed te blijven. De kans is groot dat ik binnenkort in de menopauze zit. Het is geen periode waar ik naar uitkijk. Je wordt dikker, krijgt last van kwaaltjes, en voor mijn moeder was het een heel moeilijke periode. Zij slikte hormonen en kreeg twee keer borstkanker. Ik hoop maar dat de medicatie en zorgsector er nu op vooruit is gegaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn hobby is zwemmen, maar ik twijfel of ik het ga kunnen blijven doen, eens ik begin te werken als stewardess. Misschien ga ik weer lopen. Misschien schrijf ik me in bij een personal trainer. Ik heb gehoord dat krachttraining goed is voor vrouwen ouder dan 50.”

“Twee jaar geleden liet ik me masseren bij Martine de Richeville, een grote naam binnen de beautywereld. Dat was een soort lymfedrainage waarbij ze hard knijpen in je huid. Dat deed pijn maar o zo veel deugd. Mijn huid werd er heel zacht van. Deze zomer wil ik opnieuw een abonnement nemen. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Volledig scherm Jolanda. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Voor de zomerreeks ‘Mijn beachbody’ trekt NINA naar de Belgische kust. We fotograferen mannen en vrouwen en spraken met hen over wat ze mooi vinden aan zichzelf. Want m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Lees ook: