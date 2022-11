Joke Devynck tipt haar hotspots: “Hier lijkt het alsof je ín de zee zit, met golven die tegen het gebouw slaan”

Actrice Joke Devynck (50) is te zien in het tweede seizoen van ‘Onder Vuur’ op Eén. En ze zet zich even vurig in voor andere projecten. Zo volgt ze opleidingen audiomontage en psychotherapie én maakt ze kunst van eigen hand. Met diezelfde uiteenlopendheid somt ze haar acht favoriete plekjes op. “Ik eet heel weinig vlees, en als ik dan toch een stukje koop, doe ik dat het liefst bij mensen die hun vlees zelf kweken.”

1. Kunst verlamt

Volledig scherm LaM © F. Lovino

“Ik bezoek veel tentoonstellingen, ook buiten België. Bij LaM, net over de grens in Frankrijk, ­bezichtig je een toffe vaste collectie. Denk aan zotte dingen en outsiderkunst. In dit museum hangt de kunst niet alleen aan de muur, maar word je ­verrast door mixed-mediawerk. Ook de tijdelijke tenstoonstellingen zijn altijd de moeite waard.”

1 allée du Musée, Villeneuve d’Ascq - musee-lam.fr/nl

2. Boven mijn zeewater

Volledig scherm La Sirene © RV

“De kust heeft mijn hart gestolen, en toch ik ga liever naar Nederland of Frankrijk. Daar vind je nog ongerepte horizon. Bij Cap Griz-Nez is er een restaurantje dat als het ware boven de zee hangt: La Sirene. Het is ondertussen lang ­geleden, maar in mijn verbeelding hoor en zie je de golven tegen het gebouw slaan, alsof je ín de zee zit.”

376 Rue de la Plage Cap Griz-Nez, Audinghen - lasirene-capgrisnez.com

3. Een tof kantje

Volledig scherm Corman © Toerisme Oostende vzw

“Corman is een boekenwinkel in Oostende. Mijn mama was bibliothecaris en dus ging ik als kind al naar boekenwinkels met een persoonlijke aanpak. Die verdwijnen langzaamaan, maar deze winkel is absoluut nog eentje waar je tips kan vragen en waar iedereen gepassioneerd kan vertellen over een boek. Het fantastische is dat als je hier een boek koopt, ze het voorzien van een eigen kaft met ­Corman erop.”

Wittenonnenstraat 38, Oostende - boekhandelcorman.be

4. Vers uit de hof

Volledig scherm De Seizoenschuur © Dorien Van der Eecken

“Ik kom er te weinig, maar voor feestdagen doe ik gegarandeerd mijn inkopen bij De Seizoenschuur. Dat is een hoevewinkeltje uitgebaat door een tof jong koppel met een passie voor eerlijke voeding. Ik eet heel weinig vlees, en als ik dan toch een stukje koop, doe ik dat het liefst bij mensen die hun vlees zelf kweken. Ze hebben ook heel wat verse groenten en fruit uit eigen ‘hof’.”

Eetgoedstraat 1A, Wichelen - deseizoenschuur.be

5. Zelfgebrand

Volledig scherm Vandekerckhove © Anna Fedyk

“Ik ben een héle grote koffieliefhebber. Bij Vandekerckhove heb je de beste koffies ever. Naast hun bar hebben ze een eigen koffiebranderij, en dus hun eigen koffie, wat het extra tof maakt. Ik drink thuis graag zwarte koffie, maar hier moet je dus echt de cappuccino met havermelk bestellen. Al hebben ze ook lekkere thee.”

Brabantdam 55, Gent - vandekerckhove1854.be

6. Opwarmertje

Volledig scherm Elwin's Pancakes © RV

“Mijn tentoonstelling liep in Aalst in de prachtige kunstruimte Diskus. In de stad heb je een fantastisch pannenkoekenhuis: Elwin’s Pancakes. Hier eet je echt heel lekkere Normandische pannenkoeken. Ideaal bij herfstweer. Ik ben in deze contreien beland omdat ik een huis met een atelier zocht en Gent te duur voor me was.”

Korte Zoutstraat 28, 9300 Aalst - facebook.com/elwins.pancakes

7. Een blokje om

Volledig scherm De Kalkense Meersen © Getty Images

“De kinderen (Tita, Cosmo en Jona, red.) zijn ondertussen al zo groot, maar we trekken nog graag samen de natuur in. Toen ze klein waren, wandelden we veel met hen, echt uren. Daarvoor gingen we naar Cap Griz-Nez of waaiden we uit in de buurt waar we toen woonden: de Kalkense Meersen in Schellebelle. Daar hebben we heel wat uren versleten en is het ideaal voor lange wandelingen.”

Aard 1, Wichelen - natuurenbos.be/kalkense-meersen

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Bruder-Klaus-Feldkapelle © Getty Images

“Vrienden van me hebben het vaak over de ­Bruder-Klaus-Feldkapelle, en dat ik daar dringend naartoe moet. Het is een spiritueel plekje en ik ben wel bezig met veerkracht. De plaats is filmisch en magisch: een kapel uit beton en hout waarvan de stammen in brand werden gestoken. Het ziet er uit als veroold bos en werd gemaakt door mensen uit de omgeving. Ik plan snel een bezoek in.”

Iversheimer Str., Mechernich, Duitsland - feldkapelle.de

