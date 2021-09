Jeugdvrienden Lotte en Lucas zien elkaar na 23 jaar terug: “We hebben elke centimeter van elkaars lijf gestreeld, betast en gezoend”

Journalist Roxanne: “Het begin. Het allereerste verhaal uit mijn reeks, dat er meteen boenk op zat. Zonder te weten wat ze zou gaan vertellen, belde ik Lotte op. Ik kende haar al een tijdje en praten over seks had ze nooit erg gevonden. Ze was een flapuit. Als het verhaal maar anoniem kon. Met elke zin nam ze me dieper mee het verleden in. De jeugdromance die ze zo uitvoerig had beschreven kreeg een gevolg in het hier en nu. En wat voor een.”

“Ook Lotte kon het maar moeilijk geloven. Het leek alsof ze alle liefde die ze jaren had opgespaard in één keer wilde geven, maar toch voorzichtig bleef. Het was immers allemaal nog zo pril. Toch voelde ik doorheen het gesprek dat die twee bij elkaar horen. Dat ze zijn als water en vuur, twee tegengestelden, die elkaar aantrekken en nodig hebben als onze longen lucht. Hun conclusie, daar denk ik soms nog aan. Liefde is géén werkwoord. En maybe, just maybe, hebben ze wel gelijk. Een relatie, ja, dat kan werken zijn. Maar liefde? Nee. Liefde is er gewoon. Het komt binnen zonder aankondiging en het scheurt je open. Wat zong Leonard Cohen ook alweer? There’s a crack in everything...”