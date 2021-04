Jessica en Jolien, vrouwen in de bouw: “De verbazing is groot als we de werf oplopen”

De bouwsector is een mannenbastion: van de 200.000 bouwvakkers in België is nog geen procent vrouw. Steentapijtplaatser Jolien Boonen (29), binnenkort te zien in vtm2-programma ‘Lady Bouwers’, en Jessica Leyne (31), die drie jaar geleden stopte als leerkracht en nu totaalrenovaties voor haar rekening neemt, vertellen vol overgave over hun atypische job en de reacties die daarop komen. “Een vrouw wees ooit naar me, trok haar dochter dicht tegen zich aan en zei haar: ‘Kijk meisje, daarom moet je studeren’.”