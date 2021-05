Jens voelt zich niet aangetrokken tot zijn nieuwe vriend Frederik: “En daardoor heb ik geen zin in seks.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies

“Meer dan een maand geleden begon ik te daten met Frederik”, vertelt Jens. “Ik leerde hem kennen in het verenigingsleven. Hij haalt het beste in mij naar boven en we kunnen heerlijk lange gesprekken voeren. Ik ben graag bij hem, wil hem vaak zien. Hij is erg attent en zorgzaam. Hij lokt me uit mijn kot, dat vind ik super. Raar maar waar: ik herken in Frederik voor een stukje mijn zus. En zij is iemand met wie ik heel goed overeenkom. Alles zit dus méé voor ons als koppel ... maar jammer genoeg vind ik hem niet aantrekkelijk. En dat is een groot probleem. Want ik hou van seks – ik vind het een belangrijk onderdeel van een relatie – maar dan is er fysieke aantrekking nodig.”