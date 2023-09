Jennifer Aniston houdt van handtassen die ‘quiet luxury’ uitstralen. Zo draag jij de trend

Ze leefde jaren met helse pijn. Dus vroeg surfster Sam (21) zélf om een amputatie: “De artsen wisten het niet meer”

Toen ze jong was, liep surfster Sam (21) kwetsuren aan haar voet op. De pijn bleef, en werd zelfs alleen maar erger. “Alsof iemand kokend water over mijn been goot, elke dag.” Na negen jaar nam Sam een radicale beslissing over haar lijf. In de hoop dat dat grote verlies haar compleet zou bevrijden. “De artsen twijfelden. En ik was bang. Wat als mijn voet weg was, maar de pijn bleef?”