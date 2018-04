Je volgers spammen met babyfoto’s: is dat wel een goed idee? Liesbeth De Corte

18 april 2018

06u30 0 Nina Van de eerste momenten in het ziekenhuis tot de eerste stapjes en de eerste dag op het strand: ouders pakken op sociale media graag uit met foto’s van hun kroost. Al die kiekjes kunnen best schattig zijn, maar is het geen slecht idee om aan de lopende band kinderfoto’s online te plaatsen?

Khloé Kardashian is nog maar enkele dagen geleden bevallen van haar eerste kindje, of het meisje heeft al een Instagramaccount. Zo lijkt het toch, want Kris Jenner wijdde een post aan haar kersverse kleindochter en verwees daarbij naar de pagina True Thompson. Omdat er nog geen plaatjes te zien zijn, is het nog onduidelijk of het profiel effectief in handen is van de Kardashian-clan, maar de kans zit er dik in.

Haar zus Kylie Jenner koos dan weer voor een volledig andere aanpak en ging voor een oorverdovende radiostilte op sociale media. De jongste Jenner-telg wou haar zwangerschap bewust buiten de schijnwerpers beleven. Maar welke methode is nu de beste? Kan je zonder risico’s het leven van je kinderen op sociale media gooien?

Sharenting

Een ding staat vast: Khloé is niet de enige moeder die haar volgers laat kennismaken met haar dochter. Sharenting, heet dit fenomeen. Volgens een studie van de University of Michigan bezondigt zowat de helft van alle moeders en een derde van de vaders er zich aan. Dat is niet per se fout, maar je bent toch best voorzichtig, redeneert Victoria Nash, directeur van het onderzoekscentrum Oxford Internet Institute.

“Eigenlijk mag je nooit te veel informatie meegeven”, waarschuwt Nash in The Guardian. “De geboorteplaats, geboortedatum en de volledige naam van je kind hou je best voor jezelf. Je weet maar nooit wie er aan de haal wil gaan met de identiteit van je kind.”

“Voor veel ouders zijn Facebook en Instagram gelukkige media, een manier om in contact te blijven met vrienden die ze jammer genoeg minder zien”, zo gaat ze verder. “De ideale tussenweg is dan een koosnaampje te gebruiken voor hun uk en de kinderen niet te taggen.”

Privacy

Een tweede punt is dat die kleintjes ook ouder worden, en tieners zijn nogal gesteld op hun privacy. Net zoals ze zich misschien ongemakkelijk voelen bij het doorbladeren van oude fotoalbums, zullen jongeren zich ook schamen bij gênante kiekjes op Facebook. Stel jezelf de vraag of je het leuk zou vinden of een gelijkaardige plaatje van jou verschijnt voor het wereldwijde web. Is het antwoord eerder neen? Dan hou je de foto beter bij voor je privécollectie.