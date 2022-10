Je t’adore: dit zijn Kate Ryans 8 favoriete plekken in het buitenland. “Zeevruchten zijn hier superlekker en niet duur”

Zangeres Kate Ryan (42) tourt tegenwoordig door heel Europa: begin december vertrekt ze weer. En dankzij al dat reizen is ze een wandelende reisgids geworden. Op zoek naar inspiratie voor je volgende vakantie? Met gemak schudt Ryan enkele buitenlandse adresjes uit haar mouw. “Soms voel ik me er al iets te oud voor. Maar als je van feesten houdt, zit je in dit hotel op de juiste plek.”

1. Gaudí en Güell

Volledig scherm Park Guell in Barcelona. © Getty Images

“Spanje is een van mijn topdrielanden van de jongste twintig jaar. Barcelona is een stad die ik al veel bezocht, los van optredens ook. Ik wandel supergraag door het Park Güell, daar is zoveel te zien. Ook al is het heel druk, wandelen in een grote stad brengt mij rust. Thuis woon ik tussen het groen, dus het is juist tof om op vakantie de stadssfeer op te snuiven.”

Barcelona, Spanje - meer info vind je online.

2. Zeevruchten in Zweden

“Als ik tour in Stockholm, wil ik graag op hotel in de buurt van het plein Stureplan. Het is er gezellig, en vooral met Kerstmis een aanrader door de grote kerstmarkt. Zeker het restaurant Sturehof is niet te versmaden. Die zaak is heel bekend voor hun fruits de mer: niet overdreven duur en toch is het er superlekker. De obers dragen een lange schort en een strikje. Het heeft iets Frans: iedereen zit onder een brandertje op het terras.”

Stureplan 2, Stockholm, Zweden - meer info vind je online.

3. Holiday Houses

Volledig scherm Webcasa Sabina. © Conrad White

“Ik ben verliefd op Ibiza. Wie minder houdt van het drukke centrum en er wil genieten van de prachtige natuur, zit in de huisjes van Azibi perfect. Het zijn gezellige huisjes voor het hele gezin. Ze liggen in de baai Cala Vadella, een prachtige kant van Ibiza aan de bergen. Om de hoek is er een topsupermarkt en ook een lokaal restaurant met de beste ibericoham van de wereld. Ik huur er een auto en ga naar strandjes zoals Cala Comte, waar amper toeristen zijn.”

Vanaf 2.175 euro per week in het laagseizoen, voor 6 personen. Carrer del Picatxo de Tramuntana 14-16, Ibiza, Spanje - meer info vind je online.

4. Kuieren in Kopenhagen

Volledig scherm 71 Nyhavn Hotel © rr

“Ik was deze zomer veel in Denemarken om op te treden. Vaak logeer ik dan in mastodonten van hotels, maar ik heb liever iets gezelligers. En zo kwam ik uit bij het 71 Nyhavn Hotel. Heel vriendelijke uitbaters en er is een heerlijk ontbijt. Binnen is het warm ingericht met houten balken, net zoals mijn eigen huis. En natuurlijk is er de topligging: zalig wandelen langs de kleurrijke huisjes met terrasjes aan het water.”

Nyhavn 71, Kopenhagen, Denemarken - meer info vind je online.

5. Griekse gezelligheid

Volledig scherm Sifnos. © getty images

“Ik ontdekte dat Sifnos een zalig Grieks eiland is om op vakantie te gaan. Het is misschien een gedoe, omdat je er met de overzetboot naartoe moet, maar daar start voor mij de vakantie. Ik was onder de indruk van de schoonheid: de typisch wit-blauwe huisjes met roze bloemen, een kleine haven, de zee en het strand, de boetiekjes en de lokale bevolking die gezellig buiten zit.”

Sifnos, Griekenland - meer info vind je online.

6. Borrelen in Boedapest

“Deze zomer zijn we twee keer in de Boutiq’Bar in Boedapest beland. Ik dronk er de beste cocktails van mijn leven. De uitbaters zijn kenners die zorgen voor een hele hippe beleving: een beetje show, wat muziek en stijlvolle mensen achter de bar. Je treft er schoon volk aan, zowel jong als oud. Een tip: kies de Strawberry Daiquiri.”

Paulay Ede u. 5, Boedapest, Hongarije - meer info vind je online.

7. Hevig op hotel

Volledig scherm Hard Rock Café Ibiza © rr

“Ik ben nog maar net terug van het Hard Rock Hotel Ibiza. Soms voel ik me er al net iets te oud voor. Dat neemt niet weg dat dit een tophotel is met prachtige kamers. Een stevig prijskaartje, maar als je van feesten houdt, zit je in dit hotel op de juiste plek. Ook de ligging is top.”

Platja d’en Bossa, s/n, Sant Jordi de ses Salines, Spanje - meer info vind je online.

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Kiosko Universal © rr

“Mijn favoriete markt is La Boqueria op Las Ramblas in Barcelona. En het allerbeste kraam: Kiosko Universal. Daar moet je de gamba’s met zeezout en de scheermesjes met knoflook bestellen. En hun sangria, zo lekker. Alles is er supervers. Er staan een paar stoeltjes, waar we met de familie ’s middags plaatsnamen en tegen sluitingstijd weggingen: zo tof! Ik snak ernaar om er mijn vakantie nog eens mee te starten.”

Mercat de la Boqueria, Parada 691, Barcelona, Spanje - meer info vind je online.

