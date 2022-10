Je stem bepaalt je succes in de liefde. Dit vinden vrouwen en mannen bij 'voice dating' het aantrekkelijkst

Datingapp Meetic wint snel aan gebruikers in Europa en voegde onlangs een nieuwe functie toe: je kan op de app nu een opname van je stem aan je profiel toevoegen. En jawel, zo’n voice memo valt erg in de smaak bij datend Vlaanderen: je stem speelt immers een grote rol in je aantrekkelijkheid.

Datingapps worden alsmaar creatiever. Omdat singles veeleisender worden, maar ook omdat er stilaan steeds meer geweten is over hoe liefde en aantrekking precies in hun werk gaan. Wat blijkt nu? Hoe je stem klinkt, bepaalt mee hoe goed je in de markt ligt.

Uit een enquête van datingapp Meetic blijkt immers dat maar liefst 58 procent van de ondervraagde vrijgezellen als een blok kan vallen voor een potentiële partner louter op basis van zijn of haar stem. Omgekeerd kan een stem volgens 65 procent van de singles ook een enorme afknapper zijn. De app speelt in op die nieuwe bevindingen met een nieuwe feature: ‘voice dating’.

Welke factoren bepalen nu precies of jouw audio-opname hoofden dan wel magen doet keren?

1. Je accent

Een Antwerpse (35%), Limburgse (26%) of Brusselse (25%) tongval liggen erg goed in de markt. Ook zuiderse roots blijken een schot in de roos. Vooral Italiaans (35%), Spaans (34%) en Frans (33%) kunnen vaak rekenen op een volmondige si of oui.

2. De klankkleur van je stem

Weinig verrassend: diepe stemmen worden vooral bij mannen als erg aantrekkelijk ervaren. Een laag timbre zou duiden op straffe ‘jagerskills’, kracht en professioneel succes. Zo weten politiekers met een diepe stem ook makkelijker vertrouwen (en stemmen) te winnen. Onzuivere of krakende stemmen vinden we dan weer een afknapper, en zouden we linken aan een ongezonde levensstijl (roken of drinken).

3. Stabiliteit en spreektempo

Een stem die halfweg een zin de hoogte in schiet of de diepte induikt, scoort doorgaans niet geweldig. Opvallende veranderingen in toonhoogte associëren we van nature met onbetrouwbaarheid. En ook je spreektempo kan je datingsucces in de kaarten spelen. Iemand die rustig praat, aanzien we als vriendelijker of zachtaardiger dan een al te vlotte prater.

4. Last but not least … eerlijkheid!

57 procent van de vrouwelijke ondervraagden en 43 procent van de mannen vindt ook oprechtheid onweerstaanbaar. En dat slaat zowel op vorm als inhoud. In deze context is het opletten geblazen voor ‘voicefishers’, een spijtig nevenverschijnsel van het nieuwe audiodaten. Bij dit fenomeen gaan vrijgezellen hun stemtimbre of dialect wijzigen om aantrekkelijker over te komen. Bij een échte date vallen die vrijgezellen vaak snel door de mand, hou het dus vooral echt en oprecht.

Carry De Clercq geeft al jaren stemtherapie in haar groepspraktijk Adem en Stem. Ze bevestigt volmondig het belang van onze stem in de (al dan niet online) paringsdans. “Ik had eens een student die aan zijn stem wilde werken omdat meisjes erop afknapten. Ze vonden dat hij brutaal klonk, terwijl die jongen een enorm zachtaardig iemand was. Fout gebruik van de stem kan een heel fout beeld geven van je persoonlijkheid. En helaas gebruikt zowat 90 procent van de mensen hun stem niet correct.”

Volledig scherm Carry de Clercq bracht een boek uit: ‘Adem Revolutie’. © Tessa Kraan

Buikademhaling en buikgevoel

Wat ze precies bedoelt met dat foute stemgebruik? “Een natuurlijk stemgebruik vertrekt vanuit een buikademhaling. Die aangeboren gewoonte leren we gaandeweg af door stress. We zien dit duidelijk bij kinderen in het eerste leerjaar, bijvoorbeeld, die leren lezen. Dan beginnen ze naar lucht te happen, een stressreflex die op termijn zelfs onze natuurlijke stemklankkleur wijzigt. Om deze terug te vinden, is meestal een echte reset nodig, maar die is het wel waard. Onze buik staat voor onze gevoelswereld, dus pas wanneer we opnieuw vanuit onze buik leren praten, horen we onze echte gevoelens en intenties.”

Quote Onder druk om te presteren, hebben we de neiging om hoger te gaan praten. Een ontspannen stem klinkt echter altijd voller, en daar vallen mensen op. Stemtherapeut Carry De Clercq

• Tip: lach of hoest

Wie zich niet aan zo’n professioneel begeleide reset wil wagen, kan met enkele eenvoudige tips de stem optimaliseren. Een eerste stap is je opnieuw bewust worden van je buikspieren (ja, ook als je geen sixpack hebt): “Bij lachen of hoesten voel je hoe je buikspieren werken bij het voortbrengen van geluid. En dat gebeurt gelukkig nog bij de meeste mensen op de correcte, natuurlijke manier. Dan kan je eens voelen wat dat zou moeten zijn.”

• Tip: ontspan

“Onder druk om te presteren (op een datingplatform bijvoorbeeld, red.), hebben we de neiging om wat hoger te gaan praten. Een ontspannen stem klinkt echter altijd voller, en daar vallen mensen op.”

• Tip: blijf authentiek

“Wees vooral jezelf, eerder dan te proberen te beantwoorden aan verwachtingen. Het is niet omdat diepe stemmen sexy zijn, dat je je eigen stem moet gaan forceren. Dat is trouwens erg ongezond: Bruce Springsteen, met zijn kenmerkende hese stem, kan naar verluidt zelfs niet meer op tournee zonder zijn neus-keel-oorarts mee te nemen.”

