Je relatie verbeteren met een Socratische houding doe je zo: “Weet je écht waarom je lief slechtgezind is?”

“Monster­lijk concept.” Bedenkster van ‘gender reveal’-feest­jes wil dat we ermee stoppen. Doen we dat best ook?

En het wordt een… ton cupcakes met roze of blauwe vulling, confettikanonnen of zelfs vuurwerk om het geslacht van je kind te onthullen. Een ‘gender reveal’-feestje móét haast anno 2023 en the bigger, the better. Maar de eerste signalen zijn er dat ons gevoel daarbij verandert, zegt onze trendwatcher. Tijd om 3 potentiële alternatieven te ontdekken? “Is dit niet wat over the top?”