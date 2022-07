Je raakt nóg meer verslaafd aan jouw telefoon als je hem in stille modus zet, beweert studie. Klopt dat?

Onze gsm is er altijd en overal. Voor een digitale detox zet je je gsm beter op stil, wordt wel eens gezegd. Maar die tip moeten we toch met een korrel zout nemen: een nieuwe studie toont namelijk dat het geluid afzetten net zou zorgen voor méér gsm-gebruik. Klopt dat wel? Expert in digitale focus Florence Pérès maakt de balans op, en geeft praktische tips om af te kicken van de vriend in je broekzak. “Zet je geluid aan, maar de meldingen uit.”

Een berichtje van je lief, een nieuwsflash of een pop-up van sociale media. Per dag krijgen we er zeker tientallen: meldingen. En die bekijken we het liefst meteen. “Mensen die aan hun scherm gekluisterd zijn, hebben snel last van fear of missing out (FOMO). Ze willen dan ook continue hun telefoon controleren”, legt Florence Pérès uit.

Gsm op stil? Dan kijk je twee keer zoveel naar het scherm

Het geluid van je smartphone uitzetten dan maar? Nee hoor, want we zitten meer op onze telefoon wanneer we het geluid dempen of de trilstand activeren, in tegenstelling tot wanneer hij piept en ringt. En de ‘niet storen’ functie op onze iPhone werkt eigenlijk contraproductief. Dat komt naar voor uit een experiment door de Pennsylvania State University bij 138 personen. Wie het geluid van zijn gsm liet aanstaan, nam zijn telefoon gemiddeld 52,9 keer op. Wie voor een stille modus ging, deed dat gemiddeld 98,2 keer per dag. Bijna een verdubbeling dus.

Quote Op korte tijd heb je zeker nog last van FOMO. Mensen zullen de eerste dagen de nood voelen om hun telefoon vaak te gaan checken en onrustig worden. Florence Pérès, Auteur Digital Detox

“Mijn eerste bedenking: het gaat om een experiment van vier dagen. Op zo een korte tijd heb je zeker nog last van FOMO. Wie verslaafd is aan zijn telefoon, moet een tijdje afkicken wanneer de gsm wordt stilgehouden. Mensen zullen de eerste dagen de nood voelen om vaak te gaan checken en zelfs onrustig worden. Het is dan inderdaad zo dat je meer naar jouw gsm zult grijpen dan iemand die zijn geluid wel heeft aanstaan.”

Quote Door de notifica­ties volledig en permanent uit te zetten, kom je in een andere mindset. Je kijkt naar de meldingen van de apps wanneer het jou past. Florence Pérès, Auteur Digital Detox

Maar de studie is niet representatief, vindt Pérès. “Daarvoor zou je op z’n minst een week of tien dagen moeten volhouden. Bovendien is de gsm op stil zetten niet helemaal hetzelfde als de notificaties uitzetten.”

Wat werkt nog beter? Controle grijpen en selectief muten

De gouden tip: notificaties uitzetten, maar kies niet voor de stille modus. Want als je de gsm op stil zet, verschijnen er allemaal meldingen die je niet hoort binnenstromen. “Dat triggert onbewust je brein en wakkert nieuwsgierigheid aan. Je beseft dat je van alles aan het missen bent.” De notificaties uitzetten vindt Pérès wél een goed idee. “Door de notificaties volledig en permanent uit te zetten, kom je in een andere mindset. Je kijkt naar de meldingen van de apps wanneer het jou past. Jij hebt zelf de controle.”

Quote Ik adviseer om een week vol te houden. Ik ken dan niemand die na een week zal kiezen om zijn notifica­ties opnieuw aan te zetten. Florence Pérès, Auteur Digital Detox

“Daarnaast nam ook jijzelf de beslissing om de notificaties uit te zetten. Daardoor voel je je minder ‘overgeleverd’ en minder ‘zwak’ dan wanneer je er gewoon voor kiest om de gsm even op stil te zetten. Dat laatste is niet zo een bewuste keuze als permanent meldingen uitzetten.”

Je kunt ook selectief gaan filteren en bijvoorbeeld berichten van jouw partner of kinderen wel laten doorkomen. “Dat kan misschien gemoedsrust geven, omdat je dan weet dat je de allerbelangrijkste dingen niet mist. Kies binnen de app dus gericht van wie je wel of niet meldingen toelaat. Je laat meldingen van Whatsapp beter niet helemaal aanstaan, maar kiest een selectief groepje. Dat kan in de instellingen.”

Tot slot is ook belangrijk om langer dan vier dagen vol te houden. “Mensen vertellen me vaak dat ze hun telefoon meer gaan opzoeken wanneer ze hun meldingen of geluid uitzetten. Ik adviseer dan om zeker een week vol te houden: notificaties uit, en het geluid aan. Niemand zal na een week kiezen om zijn notificaties opnieuw aan te zetten. Je moet jezelf gewoon wat tijd geven.”

