Je mails checken na het werk? Dat is niet alleen slecht voor je gezondheid maar ook voor je relatie Nele Annemans

14 augustus 2018

15u28

Bron: Daily Mail, The Independent, The Guardian 0 Nina Kan jij het ook niet laten om nog even na het werk of op vakantie je e-mails te checken? Je bent heus niet de enige. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat dat niet alleen je gezondheid schaadt, maar ook nefast is voor je relatie.

Door ook na je werkuren nog door je e-mails te scrollen sta je misschien op een beter blaadje bij je baas, maar echt goed voor je mentale gezondheid én relatie is het niet. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Virginia Tech University. Zij onderzochten de gezondheidstoestand van 297 universitaire medewerkers om na te gaan wat de impact is van die zogenaamde flexibele werkgrenzen.

Voor de studie werden niet alleen de werknemers over hun welzijn, stressniveau en hoeveel conflicten ze hadden met hun partners bevraagd, maar ook hun partners en bazen. Wat bleek? De werknemers die hun e-mails het vaakst controleerden ondervonden het meeste stress en voelden zich minder goed in hun vel. En hoewel de e-mailcheckers zelf niet dachten dat hun gedrag een invloed had op hun relatie, beweerden hun wederhelft het tegendeel. "De werknemers zelf lijken zich niet bewust van welke impact dit heeft op henzelf én de mensen rondom hen", aldus mede-onderzoeker William Becker. "Ze zien het niet als een probleem, maar hun echtgenoten zeggen dat hun gedrag wel degelijk een invloed heeft op hun relatie." Zo ervaren de partners ook de verhoogde stress en angst van hun echtgenoot waardoor ze zelf meer gestresseerd raken.

"Ons onderzoek toont aan dat flexibele werkgrenzen meer en meer veranderen in werken zonder grenzen en dat dat niet alleen de mentale gezondheid van de werknemers maar ook die van hun familie in gevaar brengt", aldus Becker. Hij stelt dan ook voor dat werkgevers meer in de bres springen voor hun werknemers. "Ze zouden hun werknemers kunnen verbieden om nog na 19 uur hun mails te checken of ze kunnen voorstellen om mailloze momenten en werkvrije avonden in te lassen. Als het probleem niet aangepakt wordt, zullen immers niet alleen de werknemers zelf eronder lijden, maar ook hun relatie en het bedrijf", aldus de onderzoeker.