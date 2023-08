Je lief ten huwelijk vragen is op één moment erg ongepast, volgens velen. Of niet? “Het gaat om respect”

“Kinderachtig. Smakeloos. Egoïstisch. Onbeleefd.” Op X (voordien Twitter) is ophef ontstaan nadat een Amerikaanse vrouw een vraag stelde. “Waarom vinden mensen het zo vervelend als iemand anders zich verlooft op jouw bruiloft?” Weddingplanner Joyce Denie bevestigt dat zoiets ook in ons land soms gebeurt. Het is not done, vindt ze, behalve als je het op deze manier aanpakt.

Beeld je het maar in: het is jouw trouwdag. Maandenlang ben je bezig geweest met de organisatie. Je hebt je geloften geschreven, de ceremonie gepland, alle hapjes en de volledige menu uitgekozen, de decoratie en versiering uitgewerkt. Maar plots gebeurt iets wat je in de verste verte niet had zien aankomen. Een van jouw gasten gaat op zijn knie en vraagt zijn partner ten huwelijk.

Wat dan: ben je blij voor hen of ben je furieus? Vind je het romantisch of not done? Een poll bij de 29.500 Instagram-volgers van NINA toont dat de meerderheid van zo’n 700 stemmers het eens is: 94 procent vindt het maar niks. 39 personen vinden het net wél een leuk idee. Ook op Twitter is er een hevige discussie gaande over het topic.

Meer dan 5 miljoen mensen zijn in de ban

Het begon allemaal met een tweet van @pretty_cellaa, een Amerikaanse vrouw uit de stad Dallas. Zij stelde zichzelf de vraag: “Waarom vinden mensen het zo vervelend als iemand anders zich verlooft op jouw bruiloft?” Die tweet is intussen al meer dan 5,2 miljoen keer bekeken en lokte honderden reacties uit.

Er zijn wel degelijk mensen die er geen graten in zien. Simpelweg “omdat het hen niks uitmaakt”, of omdat een bruiloft sowieso al in teken staat van de liefde. Ze vinden een aanzoek dus romantisch of passen bij de sfeer.

Ja, het gebeurt wel degelijk

Ook weddingplanner Joyce Denie maakt die bedenking. Zij heeft al twaalf jaar ervaring in het plannen van trouwfeesten en bevestigt dat een bruiloft een heel idyllische setting is, waar de liefde gevierd wordt en waar wellicht je vrienden en familieleden aanwezig zijn.

“Een aanzoek op een huwelijksfeest heb ik zelf nog niet meegemaakt”, vertelt ze. “Maar ik heb er wél al over gehoord van collega’s in de branche. Dus ja, het komt zeker voor, al zal het vooral in beperkte mate zijn.”

Volledig scherm Joyce Denie heeft al twaalf jaar ervaring in het plannen van trouwfeesten. © Jamie Neirynck Photography

Toch begrijpt ze dat het erg gevoelig ligt. “De vraag op Twitter roept heel sterke reacties op. Dat heeft te maken met de emotionele kant van huwelijksfeesten. Een bruiloft is voor veel mensen een van de belangrijkste dagen in hun leven. Dat heb ik als weddingplanner vaak gemerkt bij koppels en ik merk het ook bij mezelf, want ik stap volgende week in het huwelijksbootje.”

“Koppels investeren dus tijd en veel centjes om die dag speciaal te maken. Ze willen dat vieren met hun vrienden en familie. En als een ander koppel zich verlooft, wringt het niet per se omdat ze de aandacht weghalen van het bruidskoppel, maar vooral omdat ze de bijzondere betekenis van die dag een beetje wegkapen.”

Je mag het doen, op deze voorwaarde

Als je het wil doen, is er volgens Denie één grote voorwaarde. Je moet toestemming vragen aan het bruidspaar. “Het vooraf bespreken is een must. Dat getuigt van respect naar het bruidspaar toe en het geeft hen de mogelijkheid om hun wensen en grenzen te stellen.”

“Het spreekt voor zich, maar op officiële momenten zoals een ceremonie doe je het beter niet. Maar misschien stelt het bruidspaar voor dat je het doet tijdens een fotomoment, wanneer er foto’s gemaakt worden van de bruidssuite? Extra leuk is dat de verloving dan gebeurt in beperkte kring én dat het ook op beeld wordt vastgelegd.”

Ik zag ooit een filmpje van een flashmob, waarbij een bruidsmeis­je ten huwelijk werd gevraagd Joyce Denie

“Als je het groots mag aanpakken van het bruidspaar, zijn er ook opties. Op Instagram zag ik eens een filmpje passeren van een flashmob op een bruidsfeest, waarbij een van de bruidsmeisjes ten huwelijk werd gevraagd. Dat was op zich heel tof. Maar opnieuw: het kan alleen als het bruidspaar ermee instemt.”

Op X zijn veel mensen het daarmee eens. “Het gaat om respect. Vraag het dus eerst aan de bruid en bruidegom. Als zij groen licht geven, kan je je gang gaan. Anders is het gewoon onbeleefd en lijk je een narcist die de show wil stelen van het bruidskoppel”, vat iemand het mooi samen.

