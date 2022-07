Je lief eren met een tattoo, not done? “Ik krijg elke dag zo’n tortelduif over de vloer”, zegt tattoo-artiest

Podcast Lisa had 15 jaar geleden superseks met een man die later een BV werd: “Hij kende de hele Kamasutra vanbuiten”

Lisa (35) is pas negentien wanneer ze een knappe, mysterieuze man leert kennen op café in Gent. Toen was hij nog geen bekend gezicht, nu is hij een BV. Op een avond stuurt hij haar een berichtje en laat hij haar àlle hoeken van de kamer zien. Het was alsof hij de hele Kamasutra uit het hoofd kende. Een supersekservaring die Lisa na 15 jaar nog altijd niet vergeten is. Luister naar haar spannende verhaal in deze vierde aflevering van ‘Mijn Superseks’.

10 juli