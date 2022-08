Je kinderen weer in een goed slaapritme krijgen voor 1 september? Slaapexperte geeft concrete tips

Tijdens de vakantie mocht je kroost later opblijven of langer slapen, maar met het schooljaar om de hoek is het belangrijk dat kinderen weer in een gezond slaapritme komen. Hoe integreer je vlot bedtijd en wekker weer? En hoe krijg je de slaapkopjes op een vroeger uur uit bed? Slaapexperte Annelies Smolders geeft concrete tips, ook over voeding en ontspanning, om je kind slaperig én uitgeslapen te krijgen. “Geef je kind ’s avonds géén chocolade. Dat is erger dan een kop koffie.”