Je kan nu ook vierkante donuts smullen in Gent

12 juli 2018

11u06 2 Nina Goed nieuws voor de liefhebbers van zoet uit Gent, want Hoeked Doughnuts opent een pop-up in de stad. De vierkante donuts konden al een tijdje gekocht worden in Antwerpen.

De pop-up zal openen op de Groentenmarkt, de nieuwe 'place to be', zoals het door Hoeked Doughnuts zelf wordt aangekondigd op Facebook. De winkel draait hetzelfde als die in Antwerpen. Je kan dus meteen je donuts opeten of meenemen naar huis. De pop-up blijft open tot en met 10 augustus.