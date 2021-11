Je kan binnenkort overnachten in de luxueuze villa uit ‘House of Gucci’

In ‘House of Gucci’ is te zien hoe de pater familias, Aldo Gucci, verblijft in een zestiende-eeuwse villa. Het huis straalt één en al luxe uit, met de grote groene tuin, de barokfresco’s op de muren en de vergulde interieurs. Het strafst van al: het is niet eens een filmset. Het statische herenhuis bestaat echt en ligt vlakbij het Comomeer in Italië. En dankzij Airbnb kan je er nu ook zelf overnachten.

Villa Balbiano is gebouwd in de zestiende eeuw, in opdracht van de Italiaanse kardinaal Tolomeo Gallio, die er ook zelf verbleef. Enkele decennia later werd het gebouw nog eens onder handen genomen door een andere kardinaal, Angelo Maria Durini. Hij liet enkele belangrijke renovaties uitvoeren, begon er kunst te verzamelen en maakte er de gewoonte van om er belangrijke Italiaanse intellectuelen uit te nodigen. Met andere woorden: het werd de place to be voor feesten en galabals.

Flash forward naar vandaag: de palazzo is nog steeds gevuld met kunst en antiek, gekocht op veilingen van Sotheby’s en Christies. De muurschilderingen, die vijfhonderd jaar geleden gemaakt zijn door barokschilders, zijn nog steeds goed bewaard gebleven. Het huis ademt dus echt geschiedenis uit. Tegelijk moet je er niet op comfort inboeten, want de mansion is gemoderniseerd door de Franse interieurarchitect Jacques Garcia, en je hebt er nu ook een zwembad én een privépier om het Comomeer te verkennen.

Binnenkort is het opnieuw mogelijk om er te logeren, want in maart opent de villa de deuren voor gasten. Vanaf 6 december kan je een overnachting boeken via Airbnb. Prijskaartje: ongeveer 1.000 euro per nacht. In ruil krijg je wel een adembenemend uitzicht over het Comomeer, en kan je een glamoureuze avond beleven in de suites van Villa Balbiano.

Volledig scherm Villa Balbiano. © Airbnb

Volledig scherm Villa Balbiano. © Airbnb

Volledig scherm Villa Balbiano. © Airbnb

Volledig scherm Villa Balbiano. © Airbnb

Volledig scherm Villa Balbiano. © Airbnb

Volledig scherm Villa Balbiano. © Airbnb

Lees ook: