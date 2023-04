Je interieur showen op sociale media én er geld mee verdienen? Zo pak je dat aan

Bye bye 90's minimalis­me, hello Michelin­man­ne­tje: dit is waarom we plots into puffy fashion zijn

Van gigantische laarzen tot een jas die op een kussen lijkt. Wie dé modetrend van 2023 volgt, draagt een dik pantser aan opgeblazen kleding. Van bekende sterren als Bella Hadid, Katie Holmes of Hailey Bieber tot de gewone mens op straat: iedereen is fan. Waarom verkleden we ons plots zo graag als Michelinmannetje?