Je gewicht, je hartritme tot je haargroei: dit ene orgaan heeft er een effect op. “Eet meer brood”

Michèle Lacroix (29) schittert in doorschij­nen­de outfit: “Ze gaat altijd sensueel gekleed, is niet bang van een decolleté”

Gespot: Michèle Lacroix (29) in een doorschijnende top die niet veel aan de verbeelding overlaat. De Britse pers had het een en ander te zeggen over de zichtbare tepels van de voetbalvrouw. De Limburgse verklapte aan ons waar ze de outfit kocht. Onze moderedacteur legt uit waarom we in de toekomst vaker bloot zullen zien. “Als ik naar haar kijk, denk ik: you go Michèle.”