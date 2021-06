“Je denkt dan al snel: wat ben ik toch een saaie mens”: lijden we straks allemaal aan post-corona-FOMO?

Je kan vanaf nu overnach­ten op de site van Versailles (al moet je daar minstens 1.700 euro voor over hebben)

9 juni Voor de eerste keer in de geschiedenis kan je op de site van Versailles als toerist terecht voor een overnachting. En hoé. Het gerestaureerde hotel dat vorige week zijn deuren opende, ademt de achttiende-eeuwse sfeer, terwijl het toch voorzien is van alle luxe die we in onze huidige tijd gewend zijn. “Nu geopend voor een koninklijk verblijf”, staat er op hun Instagrampagina te lezen. En terecht. Wij laten je binnenkijken in het unieke kader waar iedereen zich de (zonne)koning te rijk zou voelen.