Je decolleté verraadt je ware leeftijd. Maar zo vermijd je de ‘kalkoennek’

Welk product beschermt je huid het best tegen de zon? Expert: “Een spray is handig maar gebruik je beter niet”

Zeg nooit zomaar ‘zonnecrème’, want vandaag dekt die term al lang de lading niet meer. Er is de klassieke zonnemelk, maar er is ook zonnewater, poeder, spray, mist en olie. Kortom, heel wat nieuws onder de zonnebescherming. Wat is het verschil? En welk product werkt het best? Jetske Ultee, onderzoeksarts in de dermatologie, schiet te hulp. “Een spray heeft twee grote nadelen.”